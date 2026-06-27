De Red Bull Ring was zaterdagmiddag het decor van een zenuwslopende kwalificatie. Max Verstappen crashte in zijn laatste snelle ronde, de gele vlaggen gingen uit, en precies op dat moment was George Russell bezig aan de snelste ronde. De Brit haalde zijn voet van het gas en hoopte dat het genoeg zou zijn. Dat was het en Russell pakte pole. “Ik voel me geweldig. Ik had een geweldige ronde.”

Of hij straf zou krijgen voor het rijden van zijn snelste tijd onder geel, hing aanvankelijk als een donkere wolk boven zijn resultaat. Maar de stewards oordeelden in zijn voordeel: geen straf, de pole blijft staan. Russell zelf omschreef de kwalificatie als pittig, maar zijn opluchting was voelbaar. “Ik zag de gele vlag en ging flink van mijn gas af. Ik zat vijf tienden onder de tijd, daar bleven twee en een halve van over. Het was een lastige dag, maar het was zo bijzonder om die ronde eruit te persen.”

Achter hem sloten de Ferrari’s aan: Charles Leclerc als tweede, Lewis Hamilton als derde. Russell heeft er geen illusies over. “Morgen wordt het heel warm, en de Ferrari’s zijn heel erg snel. In de bochten zijn zij momenteel het snelste team.” Ook Kimi Antonelli op P4 en de McLarens ziet de Mercedes-coureur als serieuze kanshebbers. “Het spel zit op de wagen.”

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