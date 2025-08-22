Meer dan tien jaar na het verdwijnen van de naam Caterham uit de Formule 1, werkt een investeringsmaatschappij aan een mogelijke terugkeer op de grid. Het initiatief komt van SKM Capital, geleid door de 24-jarige Koeweitse investeerder Saad Kassis-Mohamed.

Het plan is om via een nieuw team, SKM Racing, de Caterham-naam opnieuw te introduceren. Kassis-Mohamed geeft in een interview met Sportstar aan dat de huidige Formule 1 gunstiger omstandigheden biedt dan in de tijd dat Caterham actief was.

“F1 opereert nu met duidelijkere financiële kaders en stabiele technische reglementen, waardoor de sport investeerbaar is. We houden van de combinatie van toptechniek, een wereldwijd platform en voorspelbare kostenstructuren,” aldus de investeerder.

Giedo van der Garde

Caterham maakte in 2012 zijn entree in de Formule 1, nadat de Maleisische zakenman Tony Fernandes zijn team – dat eerder onder de Lotus-naam reed – hernoemde. Het team wist echter nooit punten te scoren en verdween in 2014 van de grid door financiële problemen. Sinds 2021 is het automerk Caterham in handen van de Japanse groep VT Holdings. Een van de coureurs die in de kleuren van Caterham reed, was Giedo van der Garde. De Nederlander kwam in 2013 voor het team uit in de Formule 1 en testte eerder ook voor Caterham.

De kans op een daadwerkelijke terugkeer op de grid lijkt op voorhand niet al te groot. Een rentree in 2027 zou betekenen dat SKM Racing zich óf moet inkopen in een bestaand team óf moet wachten op een nieuwe inschrijvingsronde van de FIA. Dat proces verloopt doorgaans moeizaam, zoals bleek bij het traject van Andretti-Cadillac, dat pas na langdurige onderhandelingen groen licht kreeg voor een intrede in 2026.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukte recent in een uitgebreid interview met onder andere FORMULE 1 Magazine dat uitbreiding van de F1-grid mogelijk is, maar alleen met de juiste partijen. “Het gaat niet om het vullen van de grid om het vullen. Een nieuw team moet waarde toevoegen aan het voortbestaan van de Formule 1. Dat kan bijvoorbeeld door de komst van een Chinese fabrikant. We zijn niet hier om bestaande teams te benadelen.”

