Mocht Aston Martin willen dat Sebastian Vettel langer voor het team zal rijden, dan weet het dat zij hem een competitief pakket moeten geven. Teambaas Mike Krack weet ook dat Vettel niet in de Formule 1 zal blijven als hij niet voor de topposities strijdt: “Hij is hier niet om vijftiende te worden.”

Vettel maakte vorig jaar de overstap naar Aston Martin nadat Ferrari hem de deur wees. De viervoudig wereldkampioen wilde ook met Ferrari kampioen worden, maar slaagde daar niet in. Vettel hoopte met Aston Martin wat competitiever te zijn dan vorig jaar het geval was. Zijn contract werd wel verlengd tot en met het einde van dit jaar, maar als ze bij het Britse team willen dat Vettel langer blijft, weten ze wat ze te doen staat.

Lees ook: Vettel wil weinig weggeven over toekomst: ‘Ben vooral geïnteresseerd in winnen’

“Het is duidelijk dat een jongen als Sebastian niet hier is om vijftiende, twaalfde of achtste te worden”, geeft Krack aan in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1. Aan Aston Martin dus de taak om de Duitser een competitief pakket te geven. “Sebastian is een slimme jongen. Hij zal zich niet alleen op de auto van dit jaar focussen, maar ook of hij wel potentie ziet. Als we hem dat kunnen bieden, dan is er een kans dat we hem langer kunnen houden.”

“Ik heb er nog niet over gesproken met hem”, geeft Krack toe. “Wij moeten hem het juiste pakket geven en dan zal Sebastian willen blijven en andere coureurs zouden dan graag voor ons willen rijden”, aldus de Luxemburger.

Foto: Motorsport Images