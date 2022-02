Sebastian Vettel rijdt dit jaar weer voor Aston Martin, maar zijn contract loopt eind dit jaar af en dus is het maar de vraag wat zijn toekomst brengt. Vooralsnog wil hij daar nog niet veel over kwijt: “Ik ben vooral geïnteresseerd in winnen, dat bepaalt wat de toekomst brengt.”

Vorig jaar maakte Aston Martin bekend dat Sebastian Vettel en Lance Stroll ook in 2022 voor het team zouden rijden. Daarmee waren de opties in de contracten gelicht, maar dat betekent ook dat Aston Martin dit jaar opnieuw naar de contracten van beide coureurs moet kijken.

Zo is het ook maar de vraag hoe lang Vettel door wil gaan in de Formule 1. Vorig jaar gingen er geruchten dat de Duitser overwoog te stoppen om zich meer te kunnen focussen op andere zaken, zoals het milieu. Voor nu wil Vettel nog weinig kwijt over zijn toekomst. “Ik zit al een tijdje in de sport, ik heb goede en minder goede jaren gehad”, zegt Vettel in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1. “Maar vooral geweldige jaren met goede en competitieve auto’s.”

“Ik zit nu in een competitief team en we hebben een duidelijk doel voor ogen: we willen vooruitgang boeken en winnen”, vervolgt Vettel. “Met het verleden dat ik heb gehad ben ik vooral geïnteresseerd in winnen, dat bepaalt wat de toekomst brengt.”

