Sebastian Vettel zit voorlopig nog in de Formule 1, maar mocht hij binnenkort met pensioen gaan dan heeft hij mogelijk al zijn nieuwe carrière gevonden in de rallyracerij. De Duitser staat namelijk open voor een rally-avontuur: “Ik heb het altijd al geweldig gevonden om te zien wat zij doen.”

Afgelopen weekend nam Vettel deel aan de Race of Champions. Normaliter wordt die race, waarbij coureurs van meerdere racedisciplines het tegen elkaar opnemen, in stadions op asfalt verreden, maar deze editie was totaal anders. De coureurs, waaronder IndyCar-coureur Hélio Castroneves, rally-coureurs Sébastien Loeb en Mattias Ekström en (oud-)Formule 1-coureurs Mick Schumacher, Mika Häkkinen en David Coulthard, moesten namelijk laten zien hoe goed zij op het Zweedse sneeuw kunnen racen.

Vettel liet zien dat hij daar niet slecht in was. De viervoudig wereldkampioen had het met Team Duitsland op zaterdag wat zwaarder en viel al vroeg uit, maar in de individuele strijd op zondag bereikte Vettel de finale. Daar moest hij het opnemen tegen rallygrootmacht Loeb. Vettel verloor die vermakelijke strijd met 3-1, maar de rallystrijd smaakte naar meer.

“Ik heb nog wel wat tijd te winnen”, zegt Vettel in gesprek met DirtFish. “Maar ik heb er erg van genoten. Ik heb het altijd al geweldig gevonden om te zien wat zij doen. Het is een andere discipline, je hebt nog wel plezier met de auto maar er zijn veel verschillen.”

“Het is fascinerend”, vervolgt Vettel. “We hadden tijdens de lunch een gesprek om meer te begrijpen, aangezien het niet alleen maar zo is dat je in de auto zit en rijdt. Net als in de Formule 1 vindt er achter de schermen veel werk plaats. Je probeert alle informatie te vergaren en bent bezig met de pacenotes, net zoals wij dat doen met onze racevoorbereidingen en de analyse na de race. Het is dus zeker niet makkelijk om in de auto te springen en direct snel te zijn. Je hebt tijd en ervaring nodig, maar als iemand mij de kans wil geven en veel tijd heeft, dan kijk ik daar graag naar”, besluit Vettel.