Sebastian Vettel blijft openstaan voor een terugkeer naar het racen, al staat dat nog steeds niet bovenaan zijn prioriteitenlijst. De viervoudig wereldkampioen wordt in verband gebracht met een debuut in de World Endurance Championship.

Nadat Vettel eind 2022 vaarwel zei tegen de Formule 1, is er zowel in als buiten de paddock veel gesproken over een mogelijke terugkeer van de Duitser. Fans zien hem graag terug in een ondersteunende rol en ook Helmut Marko heeft dat idee gesteund. Vettel zelf maakte nog wel enkele verschijningen in de paddock, meest recentelijk in Japan.

Duidelijk mag zijn dat hoewel de viervoudig wereldkampioen weg is uit de Formule 1, hij nog bepaald niet klaar is met racen. Sinds zijn afscheid deed Vettel mee aan de Race of Champions, verscheen hij op het Goodwood Festival of Speed, en nam hij recentelijk deel aan een Red Bull-demonstratie op de Nürburgring. Tijdens dat laatste evenement vroeg de Deutsche Presse-Agentur hem of hij zelf de behoefte voelde om weer naar de Formule 1 te gaan.

“Je kan zoiets nooit helemaal uitsluiten, maar op een bepaald moment is het gewoon voorbij”, stelt Vettel. “Mijn leeftijd is het probleem niet en het was volledig mijn eigen keus om een grens te trekken. Maar ik heb die grens niet getrokken om hem een jaar later weer op te heffen. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik nu tijd door kan brengen met mijn familie en mijn kinderen. Op dit moment is dat mijn prioriteit. Ik heb de afgelopen jaren nu de grotere wereld kunnen ontdekken. De Formule 1, hoe groot het ook is, wordt daardoor in vergelijking steeds kleiner.”

World Endurance Championship

Recentelijk wordt Vettel in verband gebracht met een plekje in de World Endurance Championship. Hij zou zeker niet de eerste voormalig Formule 1-coureur zijn die zich aan dat kampioenschap waagt. Afgelopen jaar deden bijvoorbeeld Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi en Jacques Villeneuve mee. Volgens de berichten zou Vettel een auto delen met Jenson Button en Robert Kubica. Hoewel Vettel niet ronduit zegt dat het waar is, geeft hij wel toe nog altijd uit te kijken naar een terugkeer naar de motorsport.

“Daar ben ik zelf ook enthousiast over. Maar dit was precies mijn bedoeling: niet meteen weer iets nieuws beginnen of in de volgende auto stappen, maar eerst een kant van mezelf ontdekken die de tijd heeft en van alles kan proberen. In het verleden had ik dat nooit. Ik zit nu in een fase van mijn leven waar ik mezelf wat meer kan ontdekken en iets anders kan doen. En tegelijkertijd geniet ik enorm van de tijd met mijn familie. Daarom kan ik nu niet een perfect antwoord geven van wat ik in de toekomst allemaal ga doen.”

