Met Robin Frijns (Envision Racing) en Nyck de Vries (Mahindra) start dit weekend een nieuw Formule E-seizoen. Beiden combineren de klasse met rijden in het WEC, de eerste voor BMW en de tweede voor Toyota. Op de kalender is er een clash tussen beide klassen, in gesprek met FORMULE 1 Magazine baalt Frijns daar flink van.

Volgens Frijns, overgekomen van ABT Cupra, zijn de vooruitzichten op een interessant jaar in de Formule E aanwezig. Envision Racing werd bij de teams vorig jaar kampioen. Omdat er in de reglementen weinig is veranderd, zou de rangorde wel eens redelijk ongewijzigd kunnen blijven. De wereldtitel is vanzelfsprekend het doel. Maar Frijns weet nu al dat hij één race zal missen, de eerste van het tweeluik in Berlijn.

Op die dag rijdt hij namens BMW in het WEC de zes uur van Spa. “Die clash helpt niet”, beseft Frijns. “Ik weet niet wie dit zo geregeld heeft, maar ik vind het heel triest. Wat zijn die jongens van de FIA (autosportfederatie, red) aan het doen? Zes, zeven jongens uit de Formule E rijden ook in het WEC. Ik heb het er met de collega’s over gehad: niemand wil die clash. Dit gaat nergens over. Stel je hebt een goede auto, vecht voor het kampioenschap en komt op het einde vijftien punten tekort. Die mis je dan misschien net door die race die je hebt gemist”, stelt Frijns. “Dat verzin je toch niet?”

Het hele interview met Robin Frijns is vanaf donderdag 18 januari te lezen in de wintereditie van FORMULE 1 Magazine

Formule E-kalender 2024

13 januari: Mexico Stad (Mexico)

26 januari: Al Diriyah (Saoedi-Arabië)

27 januari: Al Diriyah (Saoedi-Arabië)

10 februari: Hyderabad (India)

16 maart: São Paulo (Brazilië)

30 maart: Tokio (Japan)

13 april: Misano (Italië)

14 april: Misano (Italië)

27 april: Monte-Carlo (Monaco)

11 mei: Berlijn (Duitsland)

12 mei: Berlijn (Duitsland)

25 mei: Sjanghai (China)

26 mei: Sjanghai (China)

29 juni: Portland (Amerika)

30 juni: Portland (Amerika)

20 juli: Londen (Engeland)

21 juli: Londen (Engeland

