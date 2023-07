Robin Frijns sprak zaterdag in Rome van geluk dat er geen gewonden vielen bij de crash die de Formule E-race ontsierde. “Gelukkig stapte iedereen ongedeerd uit.” Meerdere auto’s liepen forse schade op, waaronder die van hem. Het betekende einde wedstrijd voor de coureur van ABT CUPRA.

“Ik probeerde er nog langs te gaan, maar kon zijn auto niet meer ontwijken”, zei Frijns over de bolide van Sam Bird, de man die overdwars op de baan kwam te staan en door diverse anderen vervolgens geraakt werd. “Je ziet niks, omdat je net uit een bocht komt en dan kun je weinig doen. Het is gevaarlijk, maar je kunt ook niet zeggen dat je zo’n bocht er dan maar uit moet halen. Het belangrijkste is dat iedereen kon uitstappen.”

Frijns kon weliswaar zelf niet verder, maar zag teamgenoot Nico Müller namens ABT CUPRA zesde worden. “Mooie punten voor het team”, oordeelde de Nederlander. “Op naar morgen.” Dan heeft de Nederlander in de tweede race in de Italiaanse hoofdstad een nieuwe kans om in de voorlaatste ronde van een tot nu toe tegenvallend seizoen nog wat punten te sprokkelen.

Bekijk hier de beelden van de crash:

