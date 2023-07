Voor Robin Frijns eindigde de eerste van twee Formule E-races in Rome zaterdag in een deceptie. De Nederlander liep, buiten zijn schuld om, schade op bij een enorme crash waarbij meerdere bolides betrokken waren. Na een herstart greep Mitch Evans de overwinning.

Frijns kent met zijn team ABT CUPRA een tegenvallend seizoen. De aanwezigheid van tientallen speciaal ingevlogen gasten bij CUPRA zou de Nederlander en diens teamgenoot Nico Müller mogelijk extra stimuleren. “Punten scoren kan, maar dan moet je zelf geen fouten maken én hopen dat anderen de finish niet halen”, keek Frijns voor aanvang vooruit.

Helaas voor de als zeventiende gestarte Nederlander moest hij juist zelf de strijd al vroegtijdig staken. Samen met nog vijf anderen was Frijns in de straten van Rome slachtoffer van een grote crash. De coureurs kwamen daarbij allemaal ongeschonden uit de strijd, hun auto’s niet. Na een herstart was Evans de sterkte na een spannende strijd met onder anderen Nick Cassidy (tweede), Max Günther (derde) en Jake Dennis (vierde).

Müller bezorgt ABT CUPRA punten

Voor ABT CUPRA viel er toch nog wat te juichen, ondanks de pech voor Frijns. Teamgenoot Müller einidgde namelijk verdienstelijk als zesde. Zondag is in Rome nog een tweede race. Het seizoen wordt vervolgens over twee weken afgesloten met twee wedstrijden in Londen.