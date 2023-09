Sebastian Vettel lijkt een terugkeer naar de autosport serieus te overwegen. Dit keer niet in de Formule 1, maar in het World Endurance Championship (WEC). Daar zou hij dan gaan rijden met een auto van Porsche.

Aan het einde van 2022 nam Vettel afscheid van de Formule 1 na een bijzonder respectabele carrière. Toch is duidelijk dat de viervoudig wereldkampioen nog niet helemaal klaar is met het racen. Vrijwel direct na zijn vertrek uit de Formule 1 nam hij al deel aan de Race of Champions als teamgenoot van goede vriend Mick Schumacher. Eerder dit jaar was Vettel ook te vinden op het Goodwood Festival of Speed, waar hij met klassieke F1-auto’s op duurzame brandstof reed. En niet al te lang terug was Vettel te zien op de Nürburgring voor een speciaal evenement van Red Bull.

LEES OOK: Vettel bevestigt gesprekken over terugkeer naar de Formule 1

Tot een permanente terugkeer naar het racen is het nog niet gekomen. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Volgens de Duitse publicatie Auto, Motor und Sport voert Vettel gesprekken met Jota Sport, een klantenteam van Porsche in de World Endurance Championship. “Er is nog niets besloten of getekend”, zegt Vettel in de Duitse krant. “Maar ik heb het wel in mijn achterhoofd zitten. Ik heb nog genoeg tijd om een keuze te maken. Als ik op een bepaald moment tot de conclusie kom dat ik toch wil racen, dan ga ik weer rijden.”

Mocht Vettel inderdaad beslissen om voor Jota Sport te gaan rijden, dan kan hij daar wat bekende namen tegenkomen. Naar verluidt zijn twee andere voormalige F1-coureurs in de running voor een zitje bij het team. Robert Kubica gaat momenteel aan de leiding in de LMP2-categorie in het kampioenschap, maar heeft nog geen stoeltje voor volgend jaar. Jenson Button, die eerder dit jaar deelnam aan de 24 uur van Le Mans, zou ook op zoek zijn naar een vaste plek in de WEC. Volgens verschillende bronnen zijn beide coureurs in gesprek met hetzelfde team als Vettel.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je vanaf donderdag in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veer meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix