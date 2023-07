Sebastian Vettel heeft toegegeven dat hij gesprekken voert over een mogelijke terugkeer naar de Formule 1. Tegen verschillende media vertelt Vettel over zijn ideeën voor wat betreft motorsport en klimaatverandering en erkent hij ook hier misschien een officiële rol in te willen spelen.

Vettel was te gast bij het Goodwood Festival of Speed om daar auto’s uit zijn persoonlijke collectie te demonstreren. Hoewel dit historische auto’s waren – waaronder de Williams waarmee Nigel Mansell in 1992 kampioen werd – reden deze auto’s op nieuwe synthetische brandstof. Zijn doel daarmee is alternatieve brandstoffen aanprijzen om de duurzaamheid van de motorsport te bevorderen.

“Er is een risico dat regeringen op een bepaald moment gaan kijken naar dingen die ze kunnen verbieden om uitstoot te verminderen, en motorsport zou daar een van kunnen zijn”, voorspelt de viervoudig wereldkampioen. “Voor de duidelijkheid: ik wil niet dat dat gebeurt. Het is een geweldige sport, dat zie je wel aan het aantal fans dat komt. Ik vind het erg leuk om hier te zijn. Het zou ontzettend jammer zijn als we dit allemaal kwijtraken omdat we het ons simpelweg niet meer kunnen veroorloven. Ik wil niet dat een overheidsfunctionaris naar iets saais als een uitstoot-budget kijkt en moet zeggen ‘oké, dan stoppen we eerst met dit soort evenementen’.”

De urgentie zit er volgens Vettel zeker wel in. Niet alleen vanwege mogelijke bezwaren van een regering, maar ook omdat de effecten van klimaatverandering al duidelijk merkbaar zijn. “Tenzij je bewust je ogen ervoor sluit, moet je wel inzien dat de klimaatcrisis al een enorme impact heeft op de hele wereld. De race in Imola werd afgelast vanwege de overstromingen. Miami liep hetzelfde risico omdat een paar weken eerder het circuit onder water stond. Er waren bosbranden in Canada die ervoor zorgden dat de race in Montreal misschien niet door kon gaan. Er is een directe link tussen de opwarming van onze wereld en het extreme weer. We moeten erkennen dat de wereld verandert en dat wij mee moeten veranderen.”

Een terugkeer naar F1?

Sinds Vettel de Formule 1 verliet aan het einde van 2022 is er veel gespeculeerd over wat zijn volgende stap zou zijn. De aanwezigheid van de Duitser op het festival geeft wel aan dat hij nog bepaald niet klaar is met racen. En zijn activisme en focus op motorsport bewijzen ook dat hij zeker nog de nodige ideeën heeft over de toekomst van de sport. Zou het dan niet beter zijn om dat activisme om te zetten in een rol in de FIA of het management van F1?

“Dat zullen we nog wel zien”, antwoordt Vettel als hem die vraag gesteld wordt. “Ik heb wel wat ideeën. Eerder dit jaar was ik nog in Monaco en had ik een erg goede meeting met Stefano Domenicali. Vanuit verschillende hoeken is er erg veel interesse. Maar ik had voor mezelf het doel gesteld dat ik een tijdje vrij wilde zijn en niet meteen weer aan iets zou gaan beginnen. Ik wil een versie van mezelf beleven die niet constant vastzit aan allerlei dingen en die veel verschillende projecten kan proberen. Daar wil ik nog steeds aan vasthouden. Ik kan nu erg veel tijd doorbrengen met mijn kinderen. Maar ik weet ook dat dat niet het enige is wat ik nog wil doen, uiteindelijk komt er nog wel een andere taak voor mij.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland