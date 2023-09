Red Bull-ontwikkelaar Adrian Newey kan terugkijken op een bijzonder succesvolle carrière, maar ook hij heeft wat gemiste kansen waar hij spijt van heeft. De Brit was te gast in de Beyond the Grid podcast, waar hij onthulde dat hij graag een auto voor Ferrari had willen maken. Ook zijn er twee wereldkampioenen waar hij graag eens mee samen had willen werken.

Newey is een van de meest succesvolle ontwerpers in de geschiedenis van de Formule 1. Zijn jaren bij McLaren, Williams en Red Bull staan bol van de successen. In totaal hebben de auto’s ontworpen door Newey 24 titels gewonnen, en Max Verstappen gaat daar dit jaar nummer 25 aan toevoegen. Toch zijn er ook voor Newey nog dingen die hij graag had willen doen, maar wat nooit uit is gekomen.

De voornaamste gemiste kans is volgens Newey: werken met Ferrari. De Italiaanse renstal heeft tweemaal geprobeerd de Brit naar Maranello te halen. De eerste keer was in 1993, nadat Newey twee jaar op rij de beide titels met Williams had gewonnen. “Dat was erg aanlokkelijk”, erkent Newey. “Jean Todt was daar toen net begonnen. Ik weet nog dat hij het had over het binnenhalen van Michael Schumacher, of ik dat een goed idee vond. De voornaamste reden dat ik het toen niet deed is omdat mijn eerste huwelijk stukliep omdat ik in Amerika woonde en mijn vrouw in Engeland, en dat werkte niet. In 1993 zat ik net in mijn tweede huwelijk en wilde ik niet dezelfde fout maken door naar Italië te verhuizen.”

2014

De tweede keer dat Ferrari Newey benaderde, was aan het eind van 2014. Sebastian Vettel maakte de overstap van Red Bull naar De Roden, en Ferrari had graag ook Newey en teambaas Christian Horner met hem meegenomen. Newey was niet echt van plan om Red Bull te verlaten, maar de slechte verhoudingen met motorleverancier Renault maakten het aanbod van Ferrari ineens een stuk interessanter.

“Mijn gesprekken met Ferrari in 2014 kwamen vooral voort uit frustratie”, reflecteert Newey. “Ik wilde niet per se weg, maar we zaten in een situatie waarin Renault geen competitieve turbo hybride motor had gemaakt. Dat kan het eerste jaar gebeuren, dat is prima, het zijn nieuwe regels. We maken allemaal wel eens fouten. Maar we gingen toen naar Carlos Ghosn [de directeur van Renault] om wat druk op hem te leggen zodat er meer geld naar de motorontwikkeling kon gaan. Die afdeling had namelijk te weinig middelen. Maar het antwoord van Ghosn was: ‘Formule 1 interesseert me niet, ik zit er alleen in omdat mijn marketingteam zegt dat het moet’. En ik wist op dat moment dat we geen goede motor zouden hebben in de toekomst. Dat was erg deprimerend.”

Interviewer Tom Clarkson vraagt Newey vervolgens of hij er spijt van heeft dat hij nooit bij Ferrari heeft gezeten. “Tot op zekere hoogte”, luidt het antwoord van Newey. “Emotioneel gezien, ja. Op dezelfde manier dat het geweldig zou zijn geweest om met Lewis Hamilton of Fernando Alonso samen te werken. Maar zover is het nooit gekomen. Soms zijn de omstandigheden gewoon niet goed. Dat is dan maar zo.”

