Het eerste jaar met Aston Martin is niet helemaal naar wens verlopen, geeft Sebastian Vettel toe. De Duitser had, net als zijn team, gehoopt op betere resultaten: “Het is ons doel om meer vooraan te staan en om de grotere trofeeën te strijden.”

Vettel vond onderdak bij Aston Martin nadat Ferrari besloot om de samenwerking niet te verlengen. De Duitser kende een moeizame start bij zijn nieuwe werkgever, maar heeft ook enkele goede resultaten geboekt. Zo werd hij verrassend tweede in Azerbeidzjan en stond hij op diezelfde trede van het podium in Hongarije, al moest hij die plek na een diskwalificatie afstaan. In 22 races kwam Vettel tot 43 punten, negen meer dan teamgenoot Lance Stroll. Het team eindigde uiteindelijk zevende bij de constructeurs. Helemaal tevreden is Vettel dan ook niet over zijn eerste seizoen met Aston Martin.

“Ja en nee”, antwoordt Vettel, gevraagd of dit precies was waar hij zich voor had ingeschreven. “Het team is geweldig, ik geniet er echt van om met dit team te werken en het was natuurlijk een grote verandering.”

“Maar wat betreft de resultaten, is dat natuurlijk niet zo”, geeft Vettel toe. “Het team en ik hoopten op meer. We werden zwaar getroffen door de nieuwe regels, aangezien het team een geweldige auto had in 2020, maar niet in 2021. We hebben gedaan wat we konden doen.”

Het verliep dan misschien niet helemaal zoals Vettel gewenst had, toch waren er wel wat hoogtepunten. Eén daarvan is het behalen van de zogenaamde ‘overtake award’ voor meeste inhaalacties in het seizoen. “Het was een lang jaar met veel inhaalacties. We hebben natuurlijk wat kwalificaties gehad die niet verliepen zoals we hoopten. Dan moet je dat goed zien te maken in de race. De ene keer ging dat beter dan de andere keer.”

“Ik heb daar van genoten”, voegt Vettel toe. “Het middenveld zat dicht op elkaar. Vechten met Fernando (Alonso, red.) is speciaal. Het was een tijdje geleden dat we met elkaar hebben gestreden en dat bracht de mooie herinneringen terug. De laatste keer dat we een gevecht hadden, was toen we om het kampioenschap streden. Het was leuk, maar natuurlijk is het ons doel om meer vooraan te staan en om de grotere trofeeën te strijden”, besluit de viervoudig wereldkampioen.

