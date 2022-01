Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone vindt dat Sebastian Vettel zou moeten terugkeren bij Red Bull. Volgens Ecclestone zou zo’n overstap weer laten zien hoe snel Vettel nog is.

Vettel kende een zeer goede periode bij Red Bull. Hij werd in zijn tijd bij het Oostenrijkse team vier keer op rij wereldkampioen, maar na een tegenvallend 2014 maakte hij zijn jongensdroom waar door voor Ferrari te rijden. Het ultieme doel was om dat team weer aan een titel te helpen, maar daar slaagde Vettel niet in. Toen Ferrari besloot om zijn contract niet te verlengen, legde Aston Martin de viervoudig wereldkampioen vast.

Daar heeft Vettel het nog niet helemaal naar zijn zin. Hij had het met name in het begin lastig om zich aan de auto aan te passen, maar na een tijdje leek het te klikken. Hij stond na de knotsgekke slotfase in Azerbeidzjan op de tweede trede van het podium en deed dat ook in Hongarije, al werd hij daar gediskwalificeerd omdat er te weinig benzine in de auto zat voor een test van de FIA.

In die tegenvallende beginfase klonken er geruchten dat Vettel zou stoppen met de Formule 1. Vettel heeft immers veel interesses naast de sport en zet zich steeds meer in voor het milieu. Maar volgens oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone moet Vettel zelf bepalen wanneer hij zijn Formule 1-carrière laat voor wat het is.

“Hij moet stoppen wanneer hij er zin in heeft”, zegt Ecclestone tegen Sport1.de. “Er moet hem niet verteld worden dat hij moet stoppen. We weten niet meer hoe snel hij is omdat hij niet meer in een competitieve auto zit, dus het is niet makkelijk om te zeggen dat hij niet meer zo snel is als vroeger.” Volgens Ecclestone is er dan ook maar één oplossing om erachter te komen hoe snel hij nog is: “Hij zou terug moeten gaan naar Red Bull.”

