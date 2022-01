Volgens Sebastian Vettel doet de Formule 1 nog lang niet genoeg aan waarden als duurzaamheid en diversiteit. Weliswaar heeft de sport de mond vol van het verbeteren van het eigen imago, maar de Duitse viervoudig wereldkampioen ziet vooral veel woorden en weinig daden.

Al sinds de overname door Liberty Media is de Formule 1 druk bezig het blazoen op te poetsen. In het coronajaar 2020 baarde de sport opzien met de diversiteitscampagne #WeRaceAsOne en de belofte om de sport in de toekomst minder vervuilend en zelfs CO2-neutraal te maken.

Sebastian Vettel is het hartgrondig met die waarden eens, maar waarschuwt er in een interview met de Süddeutsche Zeitung voor dat dergelijke campagnes meer dan alleen maar holle frasen moeten zijn. “Voor de buitenwereld wil de Formule 1 in haar communicatie altijd aardig en open overkomen. Maar eerlijk gezegd ontbreekt het intern aan die moed”, aldus een kritische Vettel. “Er gebeurt al meer dan tien jaar geleden, maar er zou nog zoveel meer kunnen. Er is veel ruimte voor verbetering als het gaat om mogelijke hervormingen.”

Vettel is bijvoorbeeld kritisch over het reisschema van de Formule 1. “Dit jaar vloog de Formule 1 binnen drie weken van Mexico Stad naar São Paulo en daarna naar Qatar. Dat reisplan was niet slim. We moeten niet van oost naar west of van noord naar zuid vliegen, maar sowieso eens naar locaties kijken die dicht bij elkaar liggen. Plastic verbieden op de tribunes en in de paddock kan ook al veel verschil maken. Natuurlijk gaat dat de wereld niet redden. Maar het gaat erom een voorbeeld te stellen en te laten zien dat het ook anders kan.”

De 34-jarige Vettel zelf kwam afgelopen seizoen regelmatig in het nieuws met zijn inzet voor het milieu en zijn acties voor meer diversiteit. Zo hielp hij na een paar races zelf mee om de achtergelaten (plastic) rotzooi op de lege tribunes op te ruimen, verscheen hij in Hongarije in een regenboogshirt en organiseerde hij in Saoedi-Arabië zelfs een kartrace exclusief voor vrouwen.

Sebastian Vettel in Hongarije (FIA Pool)

“Onze sport is in veel opzichten snel en vooruitstrevend, bijvoorbeeld op het gebied van technologie en de daarmee gepaard gaande innovaties”, vindt Vettel. “Maar qua denken zijn we niet bepaald pioniers. Dat komt omdat het makkelijk is om aan oude dingen vast te houden: het gaat zo goed met ons, alles is goed zoals het is! Verandering wordt vaak geassocieerd met angst dat iets goeds zou kunnen verdwijnen. Dat mensen in de Formule 1 verandering ook als een kans voor de toekomst zien, is iets wat ik niet zo vaak meemaak.”

