Sebastian Vettel denkt dat de Formule 1 naar landen gaat die de sport links zou laten liggen als de moraal boven het geld zou gaan. “In zekere zin is dat natuurlijk fout.”

Dat erkent Vettel in gesprek met de New York Times en GPFans. “Er zijn veel landen waar we heen gaan en veel geld verdienen, terwijl dat wellicht niet helemaal zuiver is”, citeert dat laatste medium hem. “Het is een lastig onderwerp”, geeft Vettel wel toe, maar: “Ik denk dat het in zekere zin fout is dat we naar landen gaan waar je, als je moraal leidend zou zijn, gewoon ‘nee’ tegen zou zeggen.”

Lees ook: Vettel maakt zich zorgen om drukke kalenders: ‘Monteurs hebben ook gezinnen’

Aan de andere kant, weet Vettel: “Is het financieel natuurlijk enorm interessant voor de Formule 1 om daar zaken te doen.” Hoewel Vettel zich als viervoudig wereldkampioen wel durft uit te spreken, is dat voor veel andere mensen in de sport – ‘zoals monteurs, engineers en coureurs’ – wel anders, denkt hij. Veel medewerkers van de teams hebben immers geen invloed op waar de sport heengaat.

Lees ook: Grosjean kreeg bezoek van Vettel na crash Bahrein: ‘Stond 6 uur ’s ochtends naast me’

Daarom, vervolgt Vettel, is het ook belangrijk dat de Formule 1 ‘als bredere organisatie’ verantwoordelijkheid neemt. En niet alleen de Formule 1. “Ik denk dat we ons bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheid die we hebben en de consequenties van onze acties. Ongeacht of je het hebt over het houden van een Formule 1 Grand Prix, het runnen van een bedrijf of het verkopen van een product.”

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.