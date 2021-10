Sebastian Vettel waarschuwt de Formule 1 dat het rekening moet houden met de menselijke kant van de sport nu de kalender steeds verder uitgebreid wordt. Vettel hoopt dan ook dat de Formule 1 een duurzame manier vindt om het seizoen te runnen: “Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de mensen.”

De officiële kalender voor 2022 is nog niet bekendgemaakt, maar Formule 1-baas Stefano Domenicali gaf al aan dat ze rekenen op 23 races. Dat recordaantal had dit jaar al verreden moeten worden, maar door het coronavirus moest de Formule 1 het doen met 22 races. Bovendien zou het seizoen dan bijna een maand eerder eindigen ten opzichte van dit seizoen, dat pas op 12 december in Abu Dhabi afgesloten wordt. Daarmee lijkt de kans groot dat de toch wel beruchte triple-headers meermaals terugkeren, iets waarvan McLaren-teambaas Andreas Seidl al zei dat de Formule 1 volledig zou moeten vermijden. Ook Sebastian Vettel waarschuwt nu voor de gevolgen van de drukke kalender op het personeel van de teams.

Lees ook: Domenicali wil meer sprintkwalificaties in 2022: ‘Een derde van de kalender’

Foto: BSR Agency

“We mogen niet verwaarlozen dat we een groep mensen zijn die de wereld rondreizen”, zegt Vettel. “Reken het maar uit. We hebben 52 weekenden in een jaar, 23 daarvan bevatten een race en er zijn een paar maanden in het jaar dat we in de meeste plaatsen op de wereld geen race kunnen houden. Het levert je uiteraard een zeer intens seizoen op.”

“Het doel moet zijn dat we een duurzame manier hebben om ons seizoen te runnen, niet alleen voor ons milieu, maar ook voor de mensen”, vervolgt Vettel. “Er zijn veel mensen bij betrokken en de weekenden zijn veel langer dan de zaterdagen en zondagen die we op tv zien. Wij als coureurs mogen van geluk spreken”, aldus de Duitser.

Lees ook: Vettel over incident met Stroll: ‘Was een misverstand’

Voor Vettel is het belangrijk dat het personeel in zo’n druk jaar genoeg kansen krijgt om tijd door te brengen met familie. “De meeste mensen, of het nou de engineers, monteurs of personeelsleden zijn, hebben een gezin of kinderen waar ze voor moeten zorgen. We moeten dus voorzichtig zijn met onze belangen”, besluit Vettel.