Sebastian Vettel noemt het incident met Lance Stroll in de Grand Prix van Rusland een ‘misverstand’. De Duitser denkt dat Stroll hem niet zag in de regen, iets wat de Canadees zelf ook bevestigde: “Ik kon niet zien dat hij naast me zat.”

Bij het naderen van bocht tien zag Vettel een gat aan de linkerkant van Stroll en hij dook ook in dat gat, maar de Canadees leek niet door te hebben dat zijn teamgenoot naast hem zat en stuurde naar links. Het kwam niet tot een crash, maar de twee raakten elkaar wel en het scheelde niet veel of ze lagen er allebei af. Vettel haalde hem alsnog buitenom in, al raakte hij bij de exit met zijn rechter achterband nog de voorvleugel van Stroll.

“Ik denk dat het een misverstand was”, zegt Vettel. “Misschien zag hij mij niet of verwachtte hij me niet. Gelukkig gebeurde er niets, maar helaas eindigden we allebei buiten de punten.” Wat Vettel al vermoedde werd door Stroll zelf bevestigd: “Het werd erg glad en ik kon niet zien dat Sebastian naast me zat. We zullen ervan leren en richten ons nu op de race in Turkije.”

Vettel reed een lange tijd buiten de punten, maar had in de slotfase toch zicht op wat puntjes. De regen kwam voor de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk slecht uit. “We gokten verkeerd en reden door op de slicks”, blikt Vettel terug op de race. “We waren niet de enigen, maar het deed ons uiteindelijk pijn. De regen kwam wel, maar er kwam niet veel. Het leek erop dat we de juiste keuze hadden gemaakt, maar toen nam de intensiteit toe en maakten we geen schijn van kans om op de slicks te blijven. Het was erg glad, we verloren bandentemperatuur en we hadden geen profiel om dat water kwijt te kunnen. We gingen dus erg langzaam en dat kwam ons duur te staan”, besluit hij.

