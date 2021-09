Het duurde even voordat bevestigd werd dat Sebastian Vettel door zou gaan bij Aston Martin, maar voor de Duitser bestond er geen twijfel over een contractverlenging. Hij zegt te genieten van de samenwerking met het team en kijkt uit naar de uitdaging die in 2022 te wachten staat: “Het is geweldig om daar deel van uit te maken.”

Na lange tijd maakte Aston Martin vorige week bekend dat Sebastian Vettel en Lance Stroll nog zeker een jaar doorgaan bij het team. Maar met name over de toekomst van Vettel bestond nog enige twijfel, aangezien er geruchten gingen dat hij twijfelde of hij wel langer door wilde gaan in de Formule 1 of dat hij zich meer wilde inzetten voor het milieu. Voor Vettel bestond er echter geen twijfel over een contractverlenging.

“Uiteindelijk ziet alles er veelbelovend uit, van de spanning voor volgend jaar en de nieuwe auto’s en regels tot aan de richting die het team op gaat”, zegt Vettel. “We weten niet hoe het zal zijn volgend jaar, maar het is geweldig om daar deel van uit te maken.”

Die nieuwe regels voor 2022 moeten ervoor zorgen dat de coureurs elkaar beter kunnen volgen en dus moet het racen zelf een stuk beter worden. De uitdagingen die de nieuwe auto’s zullen bieden gaat Vettel graag aan. “Er zullen volgend jaar veel dingen veranderen”, aldus Vettel. “Ik denk dat niemand de garantie heeft dat ze zullen winnen.”

“De sfeer binnen het team is geweldig, ik werk graag met ze”, vervolgt de viervoudig wereldkampioen. “Het is tot nu toe een geweldig seizoen geweest, misschien niet wat resultaten betreft maar wel als we kijken naar de samenwerking. Het moreel is hoog, dus er zijn veel dingen waar ik voor warm loop.” Natuurlijk zijn dan niet alle dingen in de Formule 1 leuk, geeft Vettel aan: “Dingen zoals hier zitten en vragen beantwoorden”, grapt hij.