Romain Grosjean moest vorig jaar een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen na zijn horrorcrash in Bahrein, maar kreeg daar ’s ochtends vroeg onverwacht bezoek van niemand minder dan Sebastian Vettel, maakt Grosjean in zijn autobiografie bekend.

Vorig jaar stond kort na de start van de Grand Prix van Bahrein de tijd even stil toen de Haas van Romain Grosjean op hoge snelheid de in de vangrails schoot. De bolide splitste in tweeën en het voorste deel, de cockpit, vatte vlam. Grosjean zat maar liefst 28 seconden vast in de vlammenzee, maar wonder boven wonder kwam hij uit de inferno gesprongen en kon hij opgevangen worden door het medisch team van de Formule 1. Hij liep enkele zware brandwonden aan zijn handen en voeten op en moest een nachtje doorbrengen in het ziekenhuis. Daar kreeg hij onverwachts bezoek, laat hij enkele maanden later in zijn nieuwe autobiografie, genaamd ‘La Morte en Face‘, weten.

“Op maandag 30 november werd ik om zes uur ’s ochtends wakker”, schrijft Grosjean in zijn autobiografie. “Iemand was heel vroeg gearriveerd en ik verwachtte niet dat het Sebastian Vettel zou zijn. Hij maakte zich zorgen om mij.”

Lees ook: Grosjean gelukkiger in IndyCar: ‘Kan genieten van elke ronde’

“Seb is waarschijnlijk de coureur die het dichtste bij mij staat”, vervolgt Grosjean, die zichzelf de bijnaam ‘de feniks’ gaf. “Hij leeft hetzelfde leven als ik met zijn drie kinderen en hij wil dat leventje zoveel mogelijk beschermen. Toen ik hem vertelde dat ik de laatste race wilde rijden, zei hij: ‘Nee, je moet naar huis en je rust pakken!’ Ik legde hem uit dat het om het einde van mijn carrière ging en ik wilde niet dat het op deze manier zou eindigen”, aldus Grosjean over het bezoekje van Vettel.

Uiteindelijk zou die crash wel het einde van zijn Formule 1-carrière betekenen, maar de Fransman maakte niet veel later zijn debuut in de IndyCar. In de Amerikaanse raceklasse werd hij als een rockster ontvangen en kan hij op veel steun van fans rekenen, mede door zijn indrukwekkende prestaties in zijn eerste jaar. Hij stond één keer op pole en eindigde vier keer in de top vijf. Bovendien wacht hem nog een test in een Mercedes Formule 1-auto, maar die werd dit jaar vanwege de coronasituatie uitgesteld.

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.