Waarschijnlijk is het niet, maar mocht Lewis Hamilton de Formule 1 achter zich laten, dan is Sebastian Vettel volgens Ralf Schumacher de perfecte opvolger.

Een wereldkampioen eruit, een ander erin? Natuurlijk, de kans dat Hamilton écht stopt uit onvrede over wat er in Abu Dhabi gebeurde, lijkt niet heel groot. Maar toch: mocht het zover komen, dan is viervoudig wereldkampioen Vettel bij Mercedes de ideale opvolger van zevenvoudig kampioen Hamilton, denkt ex-Formule 1-coureur Schumacher.

Optelsom

“Vettel heeft de ervaring en heeft – nog steeds – de snelheid”, redeneert Schumacher op de website van het Duitse Sky Sports, waarvoor hij analist is. “Daar komt nog bij dat hij de Mercedes-auto en dan vooral de -motor kent. Al geloof ik dat het concept van de Aston Martin-bolide ook erg op dat van Mercedes lijkt”, haalt Schumacher aan.

Het is dus, zo meent de zesvoudig Grand Prix-winnaar, een mogelijkheid. Wat in zijn ogen verder meespeelt, is dat teambaas Otmar Szafnauer bij Vettels huidige team Aston Martin is vertrokken. “Dat is wellicht niet optimaal voor Vettel. Ik geloof namelijk dat hij en Szafnauer een goed team waren.”

Wat dat laatste betreft, stipt Schumacher in bredere zin iets interessants aan. Szafnauer zou namelijk een hoofdrol hebben gespeeld om Vettel naar Aston Martin te halen. De Amerikaan heeft al jaren een warme band met de coureur die eerder voor Red Bull en Ferrari reed. Szafnauer was bij Aston Martin altijd vol lof over Vettel.

