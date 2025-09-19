De Formule 2-kwalificatie in Bakoe is vrijdag uitgelopen op een waar slagveld. Meerdere rode vlaggen en flinke crashes, met als dieptepunt een zware aanrijding in de slotfase tussen Roman Stanek en John Bennett. Ook voor de Nederlandse inbreng was het een bewogen sessie: Richard Verschoor eindigde buiten de top tien en debutant Laurens van Hoepen moest genoegen nemen met P20.

Tussen al de incidenten door maakte Laurens van Hoepen zijn debuut in de Formule 2 voor het team van Trident. De jonge Nederlander kende een lastige sessie, mede door de vele onderbrekingen. Uiteindelijk kwalificeerde hij zich als twintigste. Richard Verschoor kende eveneens een frustrerende kwalificatie. De Nederlander kwam niet verder dan de dertiende tijd, nadat meerdere rode vlaggen zijn snelle rondes verstoorden.

Het Formule 2-weekend in Azerbeidzjan gaat zaterdag verder met de sprintrace, die om 12.15 uur van start gaat. De hoofdrace volgt op zondagochtend om 09.00 uur. Verschoor zal een inhaalrace moeten rijden wil hij zijn kans op de WK-titel in leven zien te houden, terwijl Van Hoepen mikt op een goed eerste F2-resultaat.

