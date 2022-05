Nicholas Latifi zegt te kunnen lachen om de geruchten dat hij dit seizoen al vervangen zou worden bij Williams. Dat Nyck de Vries, de mogelijke vervanger van de Canadees, vrijdag mocht instappen bij Williams verandert ‘niet veel’ aan de situatie, denkt Latifi.

Een Canadese journalist plaatste onlangs het ‘nieuws’ op Twitter dat Nicholas Latifi vervangen zou worden bij Williams. De journalist had een verhaal echter waarschijnlijk verkeerd begrepen, aangezien Nyck de Vries enkel voor de eerste vrije training in Spanje instapte bij Williams en dat deed in de plaats van Alexander Albon. De journalist in kwestie bood later zijn excuses aan, maar de geruchten bleven hangen.

“Toen ik dat las moest ik een beetje lachen, want dat was natuurlijk helemaal niet het geval – ik ben er nog steeds!”, reageert Latifi op de geruchten. De Canadees begrijpt dat geruchten nou eenmaal bij de sport horen, maar het kwam voor hem alsnog als een onaangename verrassing. “Ik was zeker verrast om dat te horen van een bekende verslaggever, zonder dat er een echte basis voor was. Ik moest er gewoon om lachen”, herhaalt Latifi nog eens.

Lees ook: Succesvolle sprong in het diepe voor De Vries: ‘Was nerveuzer dan normaal’

Toch staat de positie van Latifi wel degelijk onder druk. Hij worstelt om de FW44 onder de knie te krijgen en presteert beduidend minder dan zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon. Dat Nyck de Vries, de mogelijke vervanger van de Canadees, vrijdag mocht instappen, verandert ‘niet veel’, denkt Latifi. “Ik denk dat het goed is voor het hele team om een nieuwe mening over de auto te hebben.”

“Hoewel het niet dezelfde auto is, zijn er toch wat vergelijkingen met de Mercedes waarin hij vorig jaar reed, zoals George (Russell, red.) van tijd tot tijd deed. Het is erg nuttig voor het team om te zien welke ervaring hij kan meebrengen, om zijn mening over de auto te horen”, aldus Latifi.