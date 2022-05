Een uur lang mocht Nyck de Vries vrijdag in Barcelona op het hoogste autosportniveau acteren. De Nederlander stapte voor de eerste vrije training in bij Williams en maakte zo zijn trainingsdebuut tijdens een officieel Formule 1-weekend. Een bijzonder en mogelijk belangrijk moment. Waarbij er terwijl hij deze sprong in het diepe maakte waarschijnlijk meer oogballen op hem waren gericht dan ooit.

Want, vertelt De Vries, het voelde toch wel een beetje alsof hij ‘in het diepe werd gegooid’. Het was zijn eerste kennismaking met de 2022-generatie auto’s, met nieuwe, grotere banden eronder en dat ook nog eens met een nieuw team en nieuwe mensen om zich heen. De Vries rijdt normaliter immers in de Formule E en is daarnaast Formule 1-testrijder bij Mercedes en bij Toyota in de endurance-racerij.

Instappen bij Williams, met zo’n nieuwe 2022-auto, was dan ook een nieuwe ervaring. Het lastigste daaraan? “De auto zelf”, reageert hij. “Die heeft namelijk zeer specifieke rij-eigenschappen.” Natuurlijk kon De Vries eerder deze week wel oefenen in de Williams-simulator, zo’n twee en een half uur in totaal, maar: “Je hebt toch een vrij specifieke rijstijl nodig.”

Geruchtenmolen

In het uur op vrijdagmiddag dat voor het echte werk gereserveerd was, reed De Vries 28 rondjes. Om bij het thema van tijd te blijven: zijn snelste ronde over de baan in Barcelona legde hij in 1:22.920 af, 0.091 seconde sneller dan Williams’ onder druk staande vaste rijder Nicholas Latifi. De Canadees moet zich zorgen maken om zijn toekomst bij het team. Zo niet dit jaar al, dan wel voor 2023.

De Vries, hij was vorig jaar ook al in beeld bij het team uit Grove, wordt als opvolger genoemd. Afgelopen week ging op social media zelfs het (onjuiste) gerucht rond dat Latifi ontslagen was, na een inmiddels ingetrokken tweet van een Canadese journalist. Het is De Vries grotendeels ontgaan. “Williams’ persdame vertelde me dat nu vooraf, maar ik hou de geruchten op social media verder niet bij.”

Foto: Motorsport Images.

Uur is niet genoeg

Dat hijzelf sneller was dan Latifi in Barcelona’s eerste vrije training, zal vast weer tot meer geruchten leiden. Al onderschrijft De Vries de woorden van een aantal van zijn collega’s toen die werden gevraagd of het eerlijk zou zijn na slechts een uurtje testen te oordelen: “Daar heb je meer dan een uur voor nodig”, meent ook de coureur uit Sneek.

“Om over iemand te oordelen, moet je ook naar de geschiedenis kijken, wat iemand heeft gepresteerd, hoe hij met het team werkt, feedback geeft, hoe regelmatig je rijdt”, somt hij onbedoeld andere redenen op waarom hij er zelf goed op staat: De Vries heeft een indrukwekkend CV – erop prijken onder meer een Formule 2 en Formule E-titel – en staat bekend als een absolute professional in de autosport.

Niet speculeren

Natuurlijk, dat hij voor Latifi is geëindigd, is beter dan andersom. “We zitten toch in een competitieve sport. Het is belangrijk je job goed te doen en uiteindelijk is je teamgenoot de eerste met wie je wordt vergeleken. Maar ik had geen specifiek doel om mijn teamgenoot te verslaan.” Hij hecht er ook niet te veel waarde aan: “Ik ben tevreden met mijn prestatie, al vind ik ook dat het altijd beter kan.”

Foto: Motorsport Images.

“Het is voor mij nooit goed genoeg”, herhaalt De Vries. Ook nu, in het uur achter het stuur, had er meer in gezeten, vervolgt hij. “Ik reed namelijk al vrij vroeg op de zachte banden en had in sector drie last van verkeer.” Of hij door de test weer een stap dichter bij de Formule 1 is gekomen? “Pff, geen idee”, wil hij daar niet over speculeren. “Ik weet niet wat de toekomst brengt, heb dat niet onder controle.”

Ouders op bezoek

Dat de Formule 1 altijd zijn doel is geweest (‘zoals voor elke jonge coureur’) daar draait De Vries nog altijd niet omheen. Niet alleen voor hem, overigens, maar voor zijn hele familie. “Mijn vader stond hier ineens voor me”, lacht hij. “Hij is woensdag blijkbaar naar Monaco gevlogen en heeft in mijn appartement geslapen – wat ik niet wist – en is ook zonder dat ik het wist met mijn auto naar Barcelona gereden!”

Zijn moeder, vertelt hij, zat ook ineens op de tribune. “Dat laat wel zien dat we van ver zijn gekomen en dit pad samen hebben afgelegd.” Vanaf de tribune zag ze haar zoon, voor het eerst, een uur optreden in de Formule 1. “Dus dat ik deze kans heb gekregen, is heel uniek.” In alle opzichten. Voor zijn ouders, voor hem, en mogelijk zijn toekomst.

Dus ja, dat hij – zoals hij toegeeft – wat meer zenuwen voelde dan normaal, is niet zo raar. “Laat ik het zo zeggen: normaal ben ik niet zo nerveus voor een training.” Dit soort kansen komen namelijk niet vaak voorbij, weet hij ook. “Als je zo’n kans krijgt, wil je niet alleen meedoen, maar laten zien wat je kan. Ik denk dat ik dat wel goed gedaan heb.”

Foto: Motorsport Images.