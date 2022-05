Nyck de Vries maakt aanstaande vrijdag zijn debuut tijdens een Grand Prix-weekend, door in de eerste vrije training in te stappen bij Williams.

De Vries neemt zo één van de twee vrije trainingen voor zijn rekeningen waarin Williams dit jaar een rookie moet inzetten, zoals elk team dat dit seizoen moet doen. “Ik ben Williams in de eerste plaats erg dankbaar voor de kans om tijdens de eerste vrije training te rijden”, vertelt De Vries, die dan de auto van Alexander Albon overneemt.

“Het is goed voor mij om het team te leren kennen en de FW44-bolide te besturen”, vervolgt De Vries, voor wie het natuurlijk ook mooi is dat hij zo voor het eerst gedurende een Grand Prix-weekend in actie komt. “De voorbereidingen op de test lopen goed en het team biedt me geweldige steun. Ik verheug me op de hele ervaring in Spanje!”

Sven Smeets, de Belgische sporting director van Williams, zegt er naar uit te kijken om De Vries in de auto te zien. “Hij is namelijk een erg getalenteerde en ervaren coureur”, zegt hij over de 27-jarige Nederlander. “Ik twijfel er niet aan dat hij met maximale uit zijn tijd achter het stuur van de FW44 zal halen en er een goed optreden van maakt.”

De Vries, een beschermeling van Mercedes, Williams’ motorleverancier, heeft natuurlijk al praktijkervaring in een Formule 1-auto. De coureur uit Sneek reed eind 2020 én 2021 voor Mercedes tijdens de Abu Dhabi-test. Daarnaast is hij test- en reserverijder van Mercedes. De Vries wordt in sommige media ook genoemd als mogelijke vervanger van de worstelende Nicholas Latifi, mocht Williams hem opzij zetten.

