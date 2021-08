De naam van Nyck de Vries wordt al een aantal weken in verband gebracht met een zitje bij Williams, indien George Russell daadwerkelijk vertrekt natuurlijk. Die laatste is er in ieder geval van overtuigd dat De Vries een aanwinst zou zijn voor de Formule 1.

Het ‘aandeel De Vries’ zit in de lift, de F2-kampioen van 2019 veroverde onlangs met Mercedes EQ in Berlijn de titel in Formule E en is sindsdien hot. Hij is al simulatorcoureur bij Mercedes en zou door teambaas Toto Wolff steeds meer naar voren worden geschoven, mocht er een plek bij Williams vrijkomen. George Russell reed in het verleden al veel tegen De Vries en kent de Nederlander ook privé goed, de Brit is uitgesproken over De Vries zijn kwaliteiten.

De twee op het podium in Spa, drie jaar geleden. Foto: BSR Agency

“Ik vind Nyck een fantastische coureur. Hij is niet voor niets kampioen in de F2 en de FE geworen, hij heeft zeker de snelheid”, complimenteert Russell. “Hij heeft daarnaast ook het juiste charisma en de juiste instelling om in de Formule 1 uit te komen.

“Maar er zijn maar 20 stoeltjes, er moet eerst een goede coureur vertrekken om een andere goede coureur de kans te geven. Maar Nyck verdient het wel om hier te zijn, we zullen zien of hij de kans krijgt.”

