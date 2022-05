Terwijl Alexander Albon al zijn flow gevonden lijkt te hebben, worstelt Nicholas Latifi om het vertrouwen in de Williams-bolide op te bouwen. De Canadees weet dat hij op het niveau van zijn teamgenoot moet komen, ondanks de problemen met de balans met de auto.

Latifi is naast Mick Schumacher de enige coureur die dit seizoen nog geen punten heeft gescoord. Teamgenoot Albon scoorde er één in Australië dankzij een opvallende strategie waarbij hij in de laatste ronde pas een pitstop maakte. In Imola werd nog eens duidelijk dat Latifi flink wat terrein te winnen heeft, aangezien Albon het hele weekend een stuk sneller was.

Latifi geeft toe dat hij worstelt om de Williams onder de knie te krijgen en heeft dan ook een gebrek aan vertrouwen in de auto. “Dat is overal”, legt Latifi uit. “Zodra je niet volgas gaat op de rechte stukken, dan begint het al. Het is duidelijk dat Alex zich meer op zijn gemak voelt in de auto.”

“Ongeacht de snelheid van de auto weten we dat we downforce tekort komen”, vervolgt Latifi. “We weten dat we worstelen van de balans, dat is duidelijk. Maar hij kan er beter mee omgaan, dus ik moet op dat niveau komen.”

Latifi benadrukt dat het vooral een gebrek aan vertrouwen is. “Het ligt niet aan de rijstijl, het is niet dat ik te laat rem of te weinig snelheid meeneem in middelsnelle bochten. Als je geen vertrouwen hebt in de auto, kan je niet beginnen te werken aan de technische aspecten terwijl je dat uiteindelijk wel zou moeten doen”, besluit de Canadees.