Laura Winter is sinds 2019 het lachende gezicht van F1 TV, de streamingdienst van Formule 1’s rechtenhouder FOM. Naast haar werk in de paddock werkt de Britse ook voor andere tv-zenders en doet ze onder andere enthousiast verslag van haar andere passies: wielrennen en rugby. “Ik leef mijn droom.”

Waar komt jouw liefde voor de Formule 1 vandaan en hoe verhoudt die zich tot jouw andere passies?

Laura Winter: “Toen ik opgroeide leefde en ademde ik sport, van zwemmen tot roeien, wielrennen, atletiek, tennis en de Olympische Spelen. F1 was één van de sporten die ik volgde, maar niet van zo dichtbij als andere. Maar mijn passie voor autosport groeide al snel toen ik voor het eerst voet zette in de F1-paddock. Ik werd meteen verliefd op de sport; de snelheid, het drama, de sensatie, het teamwork, de constante jacht naar perfectie, de harmonie tussen coureur en auto en al diegenen die het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken, de perfecte vaardigheid van de coureurs, de briljante gelijkgestemde mensen in de paddock… Ik voel me enorm thuis in de F1.”

Je bent het gezicht geworden van F1 TV, een kanaal met een wereldwijd bereik. Merk je de impact hiervan op je persoonlijke leven?

“Ah, dat is heel aardig om te zeggen! Het heeft zonder twijfel mijn leven op een heel positieve manier veranderd en ik ben heel dankbaar voor het platform dat ik heb en degenen die me steunen. Natuurlijk krijg je ook te maken met de negatieve kant van sociale media. De wrede en onaardige reacties zouden nooit geaccepteerd mogen worden en het is triest om te zeggen, maar je ontwikkelt een dikke huid en leert het ergste te negeren. Als vrouwelijke presentator voel ik bovendien een extra verantwoordelijkheid. Als ik bijvoorbeeld een klein foutje maak in de uitzending, heeft dat voor mijn gevoel een weerslag op de capaciteiten van andere vrouwen in de tv-wereld. Ze zeggen dat vrouwen twee keer zo hard moeten werken om half zo serieus genomen te worden en dat heb ik zeker ervaren. Maar ik ben trots op het niveau dat ik laat zien. Ik weet dat ik het recht heb verdiend om te zijn waar ik nu ben.”

‘Ik leef mijn droom!’

Wat zijn je ambities als het gaat om je werk op tv?

“Ik leef mijn droom! F1 voelt als thuis en ik wil er nog heel lang verslag van doen, maar ik hou van de verscheidenheid van het werk dat ik doe. Van autosport tot wielrennen, de Olympische Spelen, roeien, rugby en nog veel meer. Ik wil dit zo lang mogelijk blijven doen. Onlangs de Olympische Spelen in Parijs verslaan als zwemverslaggeefster was een droom die ik op mijn bucketlist had staan, dus ik ben ongelooflijk dankbaar voor alle gekregen kansen.”

Wat vind je van het intense leven dat bij Formule 1 hoort?

“Het is zeker super intensief, maar daar hou ik van. Reizen is het beste én het slechtste deel van het werk. Je krijgt prachtige delen van de wereld te zien die niet per se vakantiebestemmingen zijn, je ervaart verschillende culturen en levensstijlen en je ontmoet mensen van over de hele wereld. Aan de andere kant heb je de jetlags, de fysieke belastingen, de vertragingen en het vaak van huis zijn. Ik heb het geluk dat mijn partner ook in de sportwereld werkt, dus we begrijpen en respecteren elkaars werk. Maar het missen van tijd met vrienden en familie kan moeilijk zijn, dat zijn keuzes die je soms moet maken. Daar ben ik in de loop der tijd veerkrachtiger en beter in geworden.”

‘Max is de felste’

Tenslotte, hoe kijk je tegen Max Verstappen aan, als coureur op het circuit en als persoon om mee te werken naast het circuit?

“Max is de felste en één van de beste coureurs die de sport ooit heeft gezien. We hadden geen superlatieven meer hem in 2023 te beschrijven. Wat hij heeft bereikt, de manier waarop hij reed, de sprankelende tot op de millimeter perfecte kwalificatieronden, de volwassenheid en kalmte. We zien dat Max dit jaar veel meer getest wordt en dat toont nog een fascinerend en soms controversieel facet van zijn rijpersoonlijkheid. Om te interviewen is hij hoffelijk en professioneel, maar altijd recht-door-zee, zelfs als een raceweekend niet naar zijn zin verloopt. Hij is uniek in zijn soort en heeft zichzelf al verzekerd van een prominente plaats in de geschiedenisboeken van deze sport.”

