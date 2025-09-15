Laurens van Hoepen maakt dit weekend zijn debuut in de Formule 2 tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan. De Nederlandse coureur, die eerder dit jaar nog in de Formule 3 reed met ART Grand Prix, vervangt Sami Meguetounif bij het team van Trident Motorsport. In de tweede Trident-bolide neemt de Noor Martinius Stenshorne plaats, die hiervoor ook in de Formule 3 reed. Voor beiden betekent dit hun eerste optreden in Formule 2, en dat uitgerekend op het uitdagende stratencircuit van Bakoe.

“Ik kijk ernaar uit om mijn debuut te maken in de Formule 2 bij Trident Motorsport”, vertelt Van Hoepen. “Het is een fantastische kans om de volgende stap te zetten op zo’n technische en spectaculaire baan als Bakoe. Het wordt een waardevolle ervaring waarop ik kan bouwen voor de toekomst.” De Nederlander eindigde twaalfde in het Formule 3-kampioenschap. Hij behaalde 60 punten en stond twee keer op het podium na een derde plaats in de sprintrace van Monaco en Italië.

Dit betekent dat er in Azerbeidzjan maar liefst twee Nederlandse coureurs aan de start verschijnen. Naast de debuterende Van Hoepen hoopt Richard Verschoor zijn titelkansen weer op de rails te krijgen. Verschoor staat momenteel 30 punten achter op kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli.

