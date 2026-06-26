In de aanloop naar de GP van Oostenrijk doen veel geruchten de ronde dat Red Bull binnenkort afscheid neemt van topingenieur Paul Monaghan. De F1-veteraan zou op termijn de overstap maken naar Cadillac, zo melden verschillende bronnen. Teambaas Laurent Mekies werd tijdens de officiële FIA-persconferentie geconfronteerd met de laatste speculaties, maar wilde niet ingaan op de geruchten rond Monaghan.

“Er gaan veel geruchten rond over het team en de teamleden”, gaf Mekies toe tegenover de media. “Over de rol van GP (Gianpiero Lambiase, red.) hebben we het al uitgebreid gehad, ook omdat hij een prominente rol speelt binnen de organisatie en binnenkort een nog prominentere rol gaat vervullen.” De race-engineer van Max Verstappen vertrekt in 2028 naar McLaren, zo werd eerder dit jaar duidelijk. “Ik denk echter niet dat we op elk gerucht moeten reageren”, voegde Mekies eraan toe.

Hoogste prioriteit

“Als ik kijk naar de geruchten die de afgelopen maanden de ronde hebben gedaan, dan zitten de meesten nog altijd bij ons in de garage”, vervolgde hij. “Het is niet eerlijk tegenover onze medewerkers om hier publiekelijk commentaar op te geven. Paul (Monaghan, red.) is vandaag gewoon bij ons”, benadrukte Mekies stellig. “Hij heeft vanochtend hard gewerkt om onze auto’s klaar te krijgen voor de eerste sessies. Zoals ik al eerder heb gezegd, blijft het voor ons ontzettend belangrijk om onze Red Bull-talenten te behouden en de juiste mensen aan te trekken. Dat blijft onze hoogste prioriteit.”

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De afgelopen jaren nam Red Bull al afscheid van veel sleutelfiguren die in de afgelopen twee decennia vorm hadden gegeven aan de F1-formatie. Zo stroomde Mekies zelf door naar het hoofdteam na het ontslag van Christian Horner. Eerder vertrokken al sleutelfiguren als Adrian Newey en Jonathan Wheatley.

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