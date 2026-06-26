Ook in Oostenrijk houdt de F1-toekomst van Max Verstappen de gemoederen flink bezig. Tijdens de officiële FIA-persconferentie werd Red Bull-teambaas Laurent Mekies bestookt met vragen over een eventuele transfer of zelfs een pensioen voor de viervoudig wereldkampioen. De Fransman benadrukte dat Verstappen nog altijd open kaart speelt: hij wil bij Red Bull blijven, maar verwacht wel meer competitiviteit van de Oostenrijkse renstal.

“De laatste keer dat ik in deze persconferentie zat, heb ik al aangegeven dat ik niet elke week achter Max (Verstappen, red.) aanloop om te vragen of hij blijft”, lachte Mekies. “Max heeft heel duidelijk gemaakt dat hij bij het team wil blijven, maar tegelijkertijd is hij pas tevreden als hij over een snelle auto beschikt.”

Nieuwe reglementen

“Daarbij is hij ook heel duidelijk geweest over de vooruitgang die de sport moet boeken als het gaat om de nieuwe reglementen”, voegde de teambaas eraan toe. “We bevinden ons in een nieuwe fase van de sport, waarin al zeer open discussies zijn gevoerd tussen de FIA, de Formule 1 en alle betrokken teams. Daardoor zijn we erin geslaagd de regels voor 2027 en 2028 aan te passen.”

LEES OOK: Mekies tempert verwachtingen rond Red Bull-upgrades: ‘Te vroeg voor conclusies’

“Dat is niet alleen geweldig nieuws voor Max, maar ook voor alle andere snelle coureurs én voor de sport in het algemeen. Dus, zoals ik een paar weken geleden al zei: we vragen Max niet elke week of hij wil blijven”, onderstreepte Mekies. “Hij werkt nauw met ons samen en helpt ons de juiste aanpassingen aan de auto door te voeren. Voor ons zijn gesprekken over Max’ toekomst dan ook helemaal niet aan de orde. Het gaat erom de auto weer in het juiste venster te krijgen. Zodra de auto weer naar behoren presteert, zijn dit soort discussies ook overbodig.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.