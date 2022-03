Charles Leclerc stelt dat het met de nieuwe bolides ‘echt een stuk beter’ is om andere auto’s te volgen. Dat geldt dan alleen niet als een coureur binnen één tot anderhalve seconde zit: “Dan is het vergelijkbaar met vorig jaar.”

De Formule 1 introduceerde nieuwe technische regels om het racen zelf te verbeteren. Zo zouden de coureurs minder downforce moeten verliezen als zij dicht achter een andere auto rijden. Dat moet uiteindelijk het volgen makkelijker maken, wat dan ook weer inhalen moet verbeteren.

Bij de shakedown in Barcelona richtten de teams zich uiteraard vooral op hun eigen betrouwbaarheid en performance, maar sommige coureurs zagen het ook als een kans om te ervaren hoe de auto zich nu gedraagt achter een andere bolide. Zo ook Charles Leclerc, die een positieve ontwikkeling zag.

“Het is best interessant. Als je tussen de drie en één seconde achter iemand zit, dan kan je veel beter volgen”, legt Leclerc uit. “Maar als je dan tussen de seconde en een halve seconde achter iemand zit, dan is het gevoel vergelijkbaar met de vorige generatie bolides. En dan vanaf een halve seconde tot extreem dichtbij, is het echt een stuk beter dan vorig jaar. Dat is mooi en interessant.” Om het zeker te weten, zal Leclerc nog wel wat meer ronden achter andere coureurs moeten rijden, geeft hij toe. “Maar voor nu ziet het er goed uit.”

Foto: Motorsport Images