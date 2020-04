Leclerc: ‘Coureurs zullen meer risico nemen als er minder races zijn’

Charles Leclerc denkt dat een verkort seizoen zal zorgen voor meer spektakel. Volgens de Monegask zullen coureurs bereid zijn meer risico te nemen omdat het resultaat van een enkele race zwaarder weegt dan tijdens een volledig seizoen. “We zouden wel eens verrassingen kunnen krijgen.”

Oorspronkelijk telde de kalender in 2020 een recordaantal van 22 GP’s. De coronacrisis stuurde het seizoen in de war, maar de Formule 1 mikt alsnog op 15 tot 18 races. Of dat aantal zelfs haalbaar is, blijft voorlopig de vraag. Volgens Charles Leclerc zouden minder races in het voordeel van hemzelf en de fans zijn.

“Als er minder races zijn zullen coureurs misschien ze wat meer risico willen nemen”, vertelt Leclerc aan Racer. “Dus ja, ik denk dat we wel eens verrassingen zouden kunnen krijgen. Ik denk dat het spannend kan zijn om te zien. Dat hoop ik toch, en als dat betekent dat het in mijn voordeel is, zou ik heel blij zijn!”



Ondanks meer spanning en risico’s blijft de rangorde op grid hetzelfde. “Het is moeilijk te voorspellen, maar ik ben er vrij zeker van dat Mercedes en Lewis (Hamilton, red.) nog steeds de favorieten zijn, zelfs al is het maar een kampioenschap van acht races”, stelt Leclerc. “Het zal dus heel moeilijk zijn om ze te verslaan.” Dat betekent niet dat Leclerc het niet wil proberen, hij lijkt zelfs al te weten hoe. “Waarschijnlijk neem ik wat meer risico’s op de baan, met gewaagde strategieën en inhaalacties. Misschien loont het, misschien ook niet.”

Hoe het seizoen 2020 eruit zal zien blijft voorlopig onduidelijk, maar het wordt volgens de Monegask hoe dan ook zwaar. “Het wordt een moeilijk seizoen voor iedereen, want zodra het begint, stopt het niet. We zullen minder periodes hebben om de auto te ontwikkelen dan andere jaren. Het werk op het circuit zal extreem belangrijk zijn”, voorspelt Leclerc.

