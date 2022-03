Charles Leclerc topte wel twee keer de tijdenlijst op vrijdag in Saoedi-Arabië, maar een perfecte dag was het niet voor de Ferrari-coureur. In VT2 verloor Leclerc kostbare tijd na een tik tegen de muur: “Het was een kleine fout, maar ben het vertrouwen niet verloren.”

Leclerc snelde in de slotminuten van de eerste vrije training naar de eerste plek en zette die trend voort met de snelste tijd in de avondsessie. Die verliep echter niet helemaal volgens plan. Hij schampte in bocht 4 de muur aan de linkerzijde waardoor er schade ontstond aan de ophanging van de F1-75. Dat betekende een vroegtijdig einde van de sessie voor de Monegask.

“Het was een ongelukkig einde van verder een goede dag”, blikt Leclerc terug op de bizarre vrijdag in Jeddah. “In de tweede vrije training maakte ik een kleine fout, maar ik ben het vertrouwen niet verloren”, benadrukt Leclerc. “Ik had verwacht dat de voorkant wat meer zou glijden en ik schampte de muur aan de binnenkant van bocht 4.”

Voor de kwalificatie denkt Leclerc dat de snelheid er is. “Het is jammer dat we geen ronden met veel brandstof aan boord konden rijden, maar we zouden in de mix moeten zitten.”

Ook teamgenoot Carlos Sainz tikte even de muur aan waardoor ook zijn sessie erop zat. Hij werd uiteindelijk derde. “Zoals verwacht gedragen de auto’s zich hier anders dan in Bahrein”, zegt Sainz. “We leren meer hoe we de auto moeten afstellen voor allerlei omstandigheden.” Ook hier speelt het porpoising, het gestuiter van de bolides, een rol, maar Sainz maakt zich daar geen zorgen om. “Hier is het vooral belangrijk om te begrijpen wat de beste band voor de race is.”

