Kampioenschapsleider Charles Leclerc wil Mercedes nog niet afschrijven, ook al worstelt dat team momenteel nog met de W13. De Monegask denkt dat Mercedes dit jaar nog wel een race zal winnen.

Mercedes heeft bewezen dat het met de betrouwbaarheid van de W13 wel goed zit, maar de performance is ver te vinden. Na vier races staat het team nu derde bij de constructeurs en weet dat het nog flink aan de auto moet sleutelen voordat ze weer om de zeges kunnen strijden. In Miami hoopt Mercedes met enkele updates al wat stappen vooruit te zetten en gaat het experimenteren om te zien of de data overeenkomt met wat ze in de simulaties hebben gevonden.

Hoewel Mercedes voor nu dus nog geen bedreiging vormt voor Ferrari en Red Bull, wil Charles Leclerc de constructeurskampioen van de afgelopen acht jaar nog niet afschrijven voor dit seizoen. “Ik schrijf ze nooit af omdat ze zo’n sterk team zijn en dat hebben ze in het verleden ook laten zien”, zegt Leclerc in gesprek met CNN. “Maar het is ook waar dat ze het sinds het begin van het seizoen moeilijk hebben.”

“En ze lijken nogal grote problemen te hebben die wat tijd zullen vergen voordat ze ze oplossen”, vervolgt Leclerc. “Dus ik weet het niet. Misschien strijden ze niet voor het kampioenschap dit jaar, maar ik ben er vrij zeker van dat ze ergens in het seizoen races zullen winnen”, aldus de Monegask.

De afgelopen races draaide het vooraan vooral om de strijd tussen Ferrari en Red Bull. Met name Leclerc en Max Verstappen streden om de zeges, maar Leclerc denkt niet dat het alleen tussen hen gaat. “Checo (Pérez, red.) is extreem dichtbij”, benadrukt de Ferrari-coureur. “Carlos (Sainz, red.) heeft een beetje pech gehad en misschien komt hij daar nu ook bij. Maar ik denk dat het tussen ons vier zal gaan”, besluit Leclerc.