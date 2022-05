Charles Leclerc hoopt dat de updates die Ferrari naar Spanje heeft meegenomen goed genoeg zijn om weer een voorsprong op Red Bull te pakken. De Monegask verwacht echter ‘geen enorme verandering’ in de rangorde.

Ferrari heeft de eerste vijf races van het seizoen rustig aangedaan met updates en brengt in Barcelona het eerste echte updatepakket. Dat is de afgelopen weekenden ook nodig gebleken, aangezien de Italiaanse renstal steeds meer het momentum naar Red Bull zag verschuiven.

“Hopelijk zijn het goede updates, genoeg om weer vóór Red Bull te staan”, zegt Leclerc bij de persconferentie in Spanje. “Het is al spannend sinds het begin van het seizoen. Zij namen steeds updates mee en kwamen daardoor steeds dichterbij, nu staan zij voor ons, zeker qua racepace. Ik hoop dat het ons de kans biedt om weer voor ze te komen.”

Foto: Motorsport Images

Ferrari heeft zich voor de updates niet op één gebied gefocust. “Een beetje van alles”, omschrijft Leclerc de updates. “We hebben ons gericht op de topsnelheid, maar ook de langzamere bochten. Zij [Red Bull] leken daar in Miami erg sterk in. Dus een beetje van beide gebieden.”

Op het Circuit de Barcelona-Catalunya begon Ferrari in februari sterk aan de testdagen, maar dat ze het toen goed deden op het Spaanse circuit biedt geen garanties voor nu, weet Leclerc. “Ik weet niet hoeveel die goede testdagen waard zijn, dat is al een tijdje geleden. De andere teams hebben stappen vooruit gezet. Ik ben er vrij zeker van dat we vanaf dit weekend nog meer stappen vooruit zullen zien. Het hangt ervan af hoeveel wij verbeteren en hoeveel Red Bull, als zij wat hebben meegenomen, verbeteren.”

Toch verwacht Leclerc niet per se dat de rangorde zal veranderen. “Ik denk niet dat het een enorm verschil zal zijn dan wat we tot nu toe hebben gezien. Het is erg spannend en ik hoop dat het zo blijft, maar hopelijk hebben we hier net iets meer”, besluit de Monegask.