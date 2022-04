Charles Leclerc kan de verhalen dat hij nu een verbeterde versie van zichzelf, de zogenaamde ‘Leclerc 2.0’, niet waarderen. De Monegask geeft toe dat hij wel gegroeid is, maar niet zoals die verhalen doen vermoeden: “Het is een lineaire groei.”

Na zijn sterke vertoningen in Bahrein en Saoedi-Arabië waren veel ogen gericht op Leclerc. Hij kreeg van Marc Gene, al lange tijd ambassadeur van Ferrari, de nodige complimenten en gebruikte daarbij de benaming ‘Leclerc 2.0’, doelend op de Leclerc die voorheen wat emotioneel was, maar nu ‘erg veranderd’ is.

Toch gelooft Leclerc zelf niet helemaal in die 2.0-versie van zichzelf. “Iets wat ik niet leuk vind, en dat heb ik overal voorbij zien komen, is dit ‘Charles Leclerc 2.0’-verhaal, dat is niet het geval”, stelt Leclerc. Dat betekent echter niet dat hij inderdaad gegroeid is. “Maar het is wat meer lineair”, legt de Monegask uit.

“Ik wil het liever niet over geluk hebben, maar er waren vorig jaar twee races waar ik veel waardevolle punten verloor, buiten mijn schuld om”, vervolgt Leclerc. “Dat had zo zijn invloed op de eindklassering. Ook als je vecht om de posities buiten het podium, als je dan erg goed presteert dan merkt niemand dat op, wat het ook wat tricky maakt.”

“Natuurlijk ben ik nu waarschijnlijk wat beter nu ik voor zeges strijd, dat is wat ik wil doen en het is geweldig om hier weer te staan. Maar het is gewoon een lineaire groei geweest, het is niet een enorme stap ten opzichte van vorig jaar”, wil Leclerc het niet groter maken dan het is.

Foto: Motorsport Images