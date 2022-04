Nadat we de afgelopen jaren te maken hadden met de geëvolueerde Valtteri Bottas, die gekscherend de naam ‘Bottas 2.0’ en ‘Bottas 3.0’ kreeg, ziet Ferrari nu een ‘Leclerc 2.0’.

Charles Leclerc veroverde de pole én de zege in Bahrein en werd afgelopen weekend tweede in Saoedi-Arabië na een zwaar gevecht met Max Verstappen. Leclerc gaat aan de leiding in het kampioenschap met twaalf punten voorsprong op teamgenoot Carlos Sainz. Marc Gene, al lange tijd ambassadeur van het merk met het steigerende paard, ziet nu een andere Leclerc dan de afgelopen jaren.

“Voorheen was Charles zeer emotioneel, maar dit jaar is hij erg veranderd”, stelt Gene vast in de F1 Nation-podcast. “Charles is nu een 2.0-versie van zichzelf. Toen ik naar de shakedown in Barcelona ging, brachten we veel tijd door en hij was volledig veranderd, van mindset tot mentaliteit, dat kan je ook zien.”

“Ik had verwacht dat Charles in Bahrein veel blijer zou zijn na de kwalificatie, waar hij de pole pakte en vervolgens de race won, maar hij leek veel volwassener en leek zich ervan bewust dat dit een erg lang kampioenschap is.”

Volgens Gene moeten Ferrari-teambaas Mattia Binotto, Leclerc en Sainz voor de rust binnen het team zorgen nu de Italianen er weer goed voor staan. “Zij zullen belangrijk zijn, ze moeten de emoties die wij Italianen neigen te hebben, onder controle houden. Dat laat ik aan de tifosi. Maar de drie hoofdrolspelers binnen het team zijn niet zo emotioneel”, doelt Gene op de rust die Binotto, Leclerc en Sainz uitstralen.

Foto: Motorsport Images