Haas heeft bevestigd dat Rafael Câmara in 2027 naast Oliver Bearman zal rijden in de Formule 1. De huidige Formule 2-coureur erft het stoeltje van Esteban Ocon, die na tien jaar afzwaait in de koningsklasse. Câmara is vooralsnog de enige rookie op de F1-grid voor volgend jaar. Haas-teambaas Ayao Komatsu spreekt van een ‘geweldig talent’. Lees hier alles over de 21-jarige Braziliaan.

“Ik ben erg enthousiast dat we zo’n jong en geweldig talent als Rafael Câmara hebben kunnen vastleggen”, aldus Komatsu in een officieel persbericht. “Ik hoef niemand te vertellen over zijn prestaties in de opstapklassen; die zijn zeer indrukwekkend. Tijdens zijn deelname aan ons TPC-programma in Portugal bewees hij dat hij zich uitstekend staande kan houden, zelfs met beperkte tijd om de auto te leren kennen; hij liet zien dat hij over meer beschikt dan alleen pure snelheid.”

“Rafa wist een omgeving te creëren waarin hij het maximale uit zichzelf kon halen; dat was zeer indrukwekkend, en de rondes die hij reed waren zonder meer bijzonder”, lichtte de Japanner toe. “We zijn erg enthousiast over deze kans. Als Haas zijn we volledig toegewijd om dit talent te begeleiden en hem een ​​plek te bieden waar hij kan opbloeien. We willen een omgeving creëren waarin hij zich prettig voelt en ondersteund wordt, zodat hij zijn capaciteiten optimaal kan benutten.”

Vergelijkbaar traject met Oliver Bearman

Teameigenaar Gene Haas vulde aan: “Ik ben benieuwd wat Rafael Câmara in de Formule 1 kan bereiken, zeker gezien zijn prestaties in de Formule 3 en dit jaar in de Formule 2. Op dit niveau ligt de uitdaging natuurlijk anders, maar zoals we hebben gezien bij Ollie Bearman – die een vergelijkbaar traject doorliep en eveneens verbonden was aan de Ferrari Driver Academy – zijn deze jonge coureurs uitstekend voorbereid en kunnen ze direct van grote waarde zijn voor een team. Rafa maakte indruk op het team tijdens zijn TPC-sessie, dus we kijken ernaar uit om daarop voort te bouwen en onze samenwerking volgend seizoen verder uit te breiden.”

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“Ik ben ontzettend blij dat ik me bij Haas mag voegen als Formule 1-coureur”, reageerde Câmara op zijn beurt. “Dit is een belangrijke stap in mijn carrière en ik wil Gene Haas en Ayao Komatsu bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Ik ben ook zeer dankbaar voor de steun van de Ferrari Driver Academy en voor alles wat zij door de jaren heen hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Daarnaast ben ik mijn familie dankbaar, die er tijdens dit hele traject altijd voor mij is geweest. Mijn focus ligt nu op een zo goed mogelijke voorbereiding op deze nieuwe uitdaging. Er valt nog veel te leren en ik kijk ernaar uit om nauw met het team samen te werken, de auto te leren begrijpen en me als coureur verder te blijven ontwikkelen.”

Achtergrond Rafael Câmara

Rafael Câmara trad in november 2021 toe tot de Ferrari Driver Academy. Na het winnen van diverse karttitels maakte hij in 2022 de overstap naar de eenzitters en kwam hij uit in de Formule 4-kampioenschappen van de Verenigde Arabische Emiraten, Italië en de ADAC. Hij eindigde respectievelijk als tweede, derde en derde, waarna hij in 2023 deelnam aan de Formula Regional Middle East en FRECA. Daarin eindigde hij als derde en vijfde in het eindklassement. In 2024 bleef hij in beide kampioenschappen actief. In het Midden-Oosten werd hij opnieuw derde, terwijl hij in FRECA de titel veroverde.

Een jaar later volgde een succesvol seizoen met Trident in de Formule 3. Met nog één ronde te gaan bekroonde hij een seizoen met vier overwinningen en vijf pole positions met de titel. Dit jaar maakte hij de sprong naar de Formule 2 met Invicta Racing. Zijn sterke resultaten in de opstapklassen voedden de afgelopen maanden de geruchten over een overstap naar de Formule 1.

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