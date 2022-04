Kevin Magnussen baalt van de keuze om op de mediums aan de sprintrace in Imola te verschijnen. Hij was daardoor kansloos tegen de coureurs op de zachte band en zakte van de vierde naar de achtste plek: “Ik was erg verrast.”

De teams en coureurs konden in de tweede vrije training belangrijke data verzamelen op de droge baan. Op basis daarvan besloot Haas om Kevin Magnussen en Mick Schumacher op de mediumband te zetten voor de 21 ronden tellende sprintrace. Tot hun verbazing startte de rest van de grid, met uitzondering van Nicholas Latifi, op de zachte band. Magnussen stond daardoor voor een lastige opgave op de vierde startplek. Het voordeel van de mediumband kwam te laat en dus eindigde hij als achtste.

“Ik was erg verrast om te zien dat iedereen op de zachte band begon”, blikt Magnussen terug op de sprintrace. “We hadden de zachte band in de vrije training getest en wij dachten dat deze te hard zou slijten. Toen iedereen ineens op de zachte band stond bij de start, was ik een klein beetje nerveus.”

In het begin van de race viel hij snel terug, maar richting het einde van de race kwam hij meer op tempo. Toch moet Magnussen toegeven: “De zachte band was de juiste keuze voor die race, dat hebben we wel geleerd.”

De achtste plek levert hem één punt op en het betekent dat hij de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf die achtste plek mag starten. “Normaliter zou ik daar behoorlijk blij mee zijn”, maakt Magnussen duidelijk dat hij er niet helemaal tevreden mee is. “We hebben hoe dan ook een goed weekend gehad en hopelijk kunnen we zondag meer punten scoren”, aldus de Deen.