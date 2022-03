Kevin Magnussen kent bijzondere weken. De Deen wordt last minute opgeroepen om in te springen voor de ontslagen Nikita Mazepin bij Haas. Stapt na een jaar afwezigheid in Bahrein tijdens de testdagen weer achter het stuur van een Formule 1-auto en kwalificeert zich vervolgens als zevende voor de Grand Prix van Bahrein, vóór de Mercedes van George Russell.

“De auto is goed!” laat Magnussen tegenover Viaplay weten. “We hebben het weekend goed op kunnen bouwen, het is ongelooflijk”, aldus de Deen. Magnussen zegt dat hij eigenlijk niet kan geloven wat er allemaal gebeurt na de bizarre weken.

Goede snelheid in long runs

“Het zag er super goed uit”, gaat de Haas-coureur verder. “We zijn erg positief over de snelheid in de long runs, misschien wel meer dan over onze snelheid in de kwalificatie.” Volgens Magnussen hebben ze te maken met veranderlijke omstandigheden. “Het verandert heel erg, het weer, de temperatuur. Het wordt interessant hoe het in de race zal zijn”, aldus Magnussen. Het kan volgend de Deen niet heel slecht zijn: “Het is vrij duidelijk dat we een behoorlijk wapen hebben om mee te werken”, sluit Magnussen af.

De seizoengids 2022 van FORMULE 1 Magazine is uit! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier met gratis verzending!