De vijfde startplek voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië was mogelijk, denkt Kevin Magnussen, maar nekklachten zorgden ervoor dat hij in Q3 niet verder kwam dan de tiende tijd. Daar baalt de Deen van, maar hij is tegelijkertijd wel blij dat teamgenoot Mick Schumacher ongedeerd was na zijn zware crash.

Het leek opnieuw een goede avond te worden voor Haas, maar in Q2 ging het fout voor Mick Schumacher. De Duitser knalde op hoge snelheid tegen de muur en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Haas besloot vervolgens om Schumacher niet deel te laten nemen aan de race, waardoor alleen Magnussen aan de start verschijnt namens het team.

“Ik heb gehoord dat Mick ongedeerd is, dat is goed en ongelofelijk als je die crash zag”, zegt Magnussen. “Maar de veiligheid van deze auto’s is zo goed dat je weg kan lopen van zo’n crash, dat is indrukwekkend. Volgens mij had hij tot aan dat moment een geweldige kwalificatie en hij leek voor een goed resultaat te gaan, hij moet nu gewoon terugkeren.”

Van zijn kant ging niet alles zoals gewild. Magnussen bereikte net als in Bahrein Q3, maar moest nu genoegen nemen met de laatste plek in die sessie. “We moeten blij zijn met Q3, maar de auto was beter dan de tiende plek. Ik haalde er niet het maximale uit.”

Daar heeft de Deen wel een goede reden voor. “Ik brak mijn nek in Q3, ik kon ‘m niet meer recht houden. Ik reed niet goed, ik denk dat we goed genoeg waren voor een vijfde plek. We kwamen slechts een halve seconde tekort voor de vijfde plek en mijn beste ronde in Q3 was op een setje gebruikte banden. Het was bovendien geen geweldige ronde. Het team had voor P5 kunnen gaan, maar ik deed dat niet”, kijkt Magnussen kritisch terug op zijn prestatie.