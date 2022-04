Kevin Magnussen is niet langer bang om zijn Formule 1-zitje te verliezen. Dat hij door bizarre omstandigheden weer kon terugkeren, zorgt ervoor dat hij het meer waardeert: “Het voelt allemaal als een bonus.”

Magnussen stond op het punt om zijn carrière in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap te hervatten en een nieuw endurance-project aan te gaan met Peugeot, toen Haas F1 de coureur opbelde om Nikita Mazepin te vervangen. De Deen glunderde bij zijn terugkeer en liet direct een goede indruk achter met de vijfde plaats in Bahrein. In Saoedi-Arabië kwam hij, ondanks zijn nekklachten, als negende over de streep, in Australië worstelde Haas wat meer en bleef het puntloos achter.

Of zijn afwezigheid van de Formule 1 hem nu een betere coureur heeft gemaakt? “Ik denk het wel”, antwoordt Magnussen in de Beyond The Grid-podcast. “Het voelt zeker alsof ik er meer van kan genieten. Het voelt allemaal als een bonus, een soort cadeau, ik kan gewoon lol hebben. Dat ik het Formule 1-hoofdstuk mentaal al volledig had afgesloten, maakt alles nu ook wat minder eng.”

Magnussen geeft aan dat hij er wel mee kon leven dat hij zijn zitje in de Formule 1 kwijt was. “Nu ben ik niet meer bang om deze te verliezen”, vertelt de Haas-coureur. “Ik hoop dat ik vanaf nu weer veel jaren in de Formule 1 kan hebben, maar ik ben niet langer bang. Het is niet goed om bang te zijn. Het is veel beter om gewoon blij en dankbaar te zijn, zonder angst. Dat is hoe ik er nu in sta: ik ben erg ontspannen en weet waartoe ik in staat ben”, aldus de Deen.