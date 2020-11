Magnussen woedend om gedrag collega’s in Q1: ‘Ik heb me ingehouden’

Nu is Kevin Magnussen wel vaker geëlimineerd in Q1 maar over zijn exit van vandaag tijdens de kwalificatie voor de Turkse Grand Prix is de Deen witheet. “Ik ben pissed off.”

Q1 verliep zeer chaotisch, eerst werd de sessie stilgelegd na hevige regenval en daarna was het nogmaals code rood toen Romain Grosjean in het grind kwam vast te staan. Het gevolg was dat er nog tijd was voor één laatste ronde. Maar weer werd er met geel gezwaaid na een spin van Daniil Kvyat in bocht 3.

Toch kon een flinke groep coureurs alsnog zijn ronde verbeteren. Magnussen hield in en brak zijn rondje af. “Ik heb de regels gerespecteerd en mijn rondje gestopt. Er hing geel, zeker weten. Iemand staat in het grind aan de buitenkant van een bocht, de regels schrijven voor dat je je rondje moet afbreken. Niet alleen liften. Ik was uiteindelijk drie seconden langzamer dan mijn snelste rondje, iedereen heeft gepusht en zijn rondje verbeterd, ik lag eruit na Q1 terwijl ik op een zevende plek stond.”

Eerlijkheid duurt het langs, zou je zeggen maar die vlieger gaat nu niet op voor Magnussen. “Zij krijgen drie of vijf plekken straf. Maar dat maakt voor mij geen verschil. Bij de volgende keer push ik ook, ik heb liever P7 plus een straf dan P-waar-ik-ook-maar-sta. Ik ga nog met de wedstrijdleider praten, als dit de norm is, kan ik niet anders dan niet afremmen de volgende keer. Ik ga liever door en krijg later een straf. Maar het is wel gevaarlijk.”

