Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert op de veelbesproken exitclausules in het contract van Max Verstappen. Volgens de Oostenrijker zijn er momenteel waarschijnlijk gesprekken gaande tussen de stercoureur en Red Bull over deze clausules. Marko hoopt op snel akkoord tussen beide partijen: ‘Dat zou het beste zijn’.

Tijdens de seizoenstart was er een vraag die bijna iedereen in de paddock bezighield: gaat Max Verstappen wel of niet door in de Formule 1? Aanleiding was het nieuwe F1-reglement. De bolides onder de 2026-regels werden al tijdens de testdagen door de wereldkampioen als ‘F1-onwaardig’ bestempeld. De FIA heeft inmiddels bevestigt dat de reglementen, in 2027 of 2028, weer op de schop gaan, waardoor Verstappen eind mei zei in de Formule 1 te blijven.

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Toch is Verstappen volgens meerdere bronnen in gesprek met Red Bull over zijn toekomst. De exitclausule van de viervoudig wereldkampioen zou een belangrijke rol spelen in deze gesprekken, zo denkt ook voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko. “Voor Max staat de competitiviteit altijd voorop”, vertelt de Oostenrijker aan Kronen Zeitung. “Alle topcoureurs hebben prestatiegerichte exitclausules in hun contracten. Op dat vlak vinden er op dit moment waarschijnlijk gesprekken plaats. Het beste zou zijn als men snel weer tot een akkoord komt.”

Kimi Antonelli

De contractsituatie van Verstappen is niet het enige dat Marko onder de loep neemt. Ook WK-leider Andrea Kimi Antonelli komt aan bod. Marko geeft eerlijk toe dat de jonge Italiaan hem heeft verrast. “Omdat hij vorig jaar ook sterk begon, maar daarna veel fouten maakte toen het Europese deel van het seizoen begon”, legt de Oostenrijker uit waarom. “Deze keer is hij indrukwekkend en gaat hij echt hard. Dat is wat mensen willen zien.”

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