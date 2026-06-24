Max Verstappen blikt alvast vooruit op de GP Oostenrijk, de thuisrace van zijn team Red Bull. Al vijf keer eerder overwon de Nederlander op de Red Bull Ring, maar dit jaar hoopt hij vooral op betere rondetijden door het aangekondigde upgradepakket. “We kijken uit naar de Red Bull Ring”, vertelt de viervoudig wereldkampioen.

Al vijf keer eerder won Max Verstappen de Oostenrijkse race op de Red Bull Ring – vier keer onder de noemer GP Oostenrijk en een keer toen de race onder de naam GP Stiermarken door het leven ging. De Red Bull-coureur kijkt er naar uit om terug te keren naar de plek van deze ‘fantastische resultaten’. “Oostenrijk is natuurlijk een thuisrace voor het team. Ik heb er in het verleden fantastische resultaten geboekt en we hebben er echt mooie herinneringen aan”, begint Verstappen zijn vooruitblik op de GP Oostenrijk.

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Toch voorziet de Nederlander onder het 2026-reglement unieke uitdagingen voor aankomend raceweekend. “Het is een heel interessant circuit en alle bochten zijn behoorlijk verschillend, dus het is heel belangrijk om een ​​goede balans in de auto te vinden”, vervolgt Verstappen. “Je moet presteren op zowel op hoge als lage snelheid en hebt goede tractie nodig. En met het huidige energiemanagement, is het belangrijk om ook daaraan te werken.”

Upgradepakket

Red Bull-teambaas Laurent Mekies bevestigde eerder al dat de renstal upgrades meeneemt naar de thuisrace. Verstappen is vooral benieuwd naar de impact van het pakket op de rondetijden. “We nemen een nieuw pakket mee, dus het is spannend om te zien hoeveel rondetijd dit ons kan opleveren. Ik zal ook mijn Orange Lion-helm dragen in Oostenrijk, België en Hongarije – als eerbetoon aan de fans die me gedurende mijn carrière hebben gesteund. We kijken uit naar de Red Bull Ring”, sluit de wereldkampioen af.

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