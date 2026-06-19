Red Bull-teambaas Laurent Mekies bevestigt dat zijn team upgrades meeneemt naar de thuisrace van het team in Oostenrijk. Hoewel de Fransman nog niet onthult wat de renstal precies aan de RB22 zal veranderen, verwacht hij niet dat het aankomende upgradepakket voor op de Red Bull Ring voldoende zal zijn om het gat naar de topteams te overbruggen. “Belangrijk is dat we wel de kloof blijven dichten”, aldus Mekies.

De ontwikkelingsstrijd tussen de teams is losgebarsten en speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de pikorde tijdens de aankomende Grands Prix. In Barcelona nam Ferrari nog upgrades aan hun SF-26 mee. Lewis Hamilton ging volgens met de zege vandoor. In Oostenrijk is het weer de beurt aan Red Bull om upgrades mee te nemen, al verwacht teambaas Laurent Mekies niet zo’n enorm stap vooruit voor zijn eigen renstal.

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“Het lijdt geen twijfel dat het Oostenrijkse pakket op zichzelf niet voldoende zal zijn,” verklaarde de Red Bull-teambaas tegenover verschillende media. “We weten dat er nog verdere stappen nodig zullen zijn. Maar wat belangrijk is, is dat we op dat voortdurende traject van het dichten van de kloof, dat we sinds na Japan volgen, steeds dichterbij komen, dat we het niet meer over (een gat van, red.) vier tienden hebben, maar hopelijk over minder.”

Gewichtsverlies RB22

Red Bull neemt in Oostenrijk voor de tweede keer dit jaar een upgradepakket mee. Eerder bevestigde het team in Miami onder meer de opvallende ‘Macarena’-vleugel op de bolide. Een van de potentiële upgrades aan de RB22 is verder gewichtsverlies, al wilde Mekies dat nog niet bevestigen. “Minder eten,” grapte hij, toen hij werd gevraagd naar het plan voor gewichtsverlies bij de Red Bull-bolide. “Dat is mijn plan. Dat is mijn plan voor Oostenrijk! En hopelijk worden we daar wat lichter. Oostenrijks eten is lekker, dat weet ik. Maar het plan is om de auto daar wat minder te laten eten en hem een beetje op dieet te zetten.”

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