Carlos Sainz komt met een opvallend voorstel om de Formule 1 aan te passen. De Spanjaard stelt voor om alle coureurs voor verschillende teams te laten rijden tijdens een F1-seizoen, zodat het coureurskampioenschap eerlijker wordt. Volgens de tegenwoordige Williams-coureur is deze stoelendans eigenlijk de enige manier om een ‘echt’ coureurskampioenschap te houden: ‘Op die manier koppel je de merken volledig los van de coureurs’.

De Formule 1 is een sport die door de jaren heen flink is veranderd. Zo zijn de sprintweekenden tegenwoordig niet meer weg te denken uit de autosportklasse en is de koningsklasse op weg om in 2030 haar ambitieuze duurzaamheidsdoelen te behalen. Of de Formule 1 echter ook openstaat voor het radicale voorstel van Carlos Sainz is echter de vraag.

Een nieuw soort coureurskampioenschap

De Spanjaard vertelde tegen Mundo Deportivo over zijn idee om het coureurskampioenschap eerlijker te maken. Volgens Sainz is het namelijk pas echt een coureurskampioenschap als iedere coureur tijdens een seizoen steeds voor een ander team rijdt. “Ik heb altijd al nagedacht over een Formule 1 waarbij je twintig races rijdt en elke coureur twee races met elke auto rijdt”, steekt de Madrileen van wal. “De coureur maakt dus deel uit van de F1, hij hoort dan niet meer bij een team. Ik zou dan bijvoorbeeld de kans krijgen om twee races met Williams te rijden, twee met Mercedes en twee met Ferrari. Zo zouden alle coureurs precies dezelfde kans hebben om het wereldkampioenschap te winnen.”

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“Dat zou het wereldkampioenschap voor coureurs zijn, en wat je voor dat merk scoort, is dan het constructeurskampioenschap”, vervolgt Sainz zijn radicale voorstel. “Op die manier zou je de merken volledig los kunnen koppelen van de coureurs. En zo zou je een echt coureurskampioenschap en een echt constructeurskampioenschap hebben.” De tegenwoordige Williams-coureur denkt echter niet dat zijn plan kans van slagen heeft, gezien de diepgewortelde identiteiten van de teams en het commerciële kader van de sport.

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