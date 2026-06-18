Oud-coureur David Coulthard vraagt zich af hoelang Carlos Sainz nog bij Williams blijft. Volgens de tegenwoordige analist is de frustratie over de huidige worstelingen bij de Britse renstal bij zowel Alexander Albon als Sainz groot, maar is vooral de Spanjaard op de uitkijk voor een volgende kans bij een andere renstal: “Hij wil weer terug naar een topteam”.

Carlos Sainz moest eind 2024 bij Ferrari plaatsmaken voor Lewis Hamilton. De Spanjaard koos na lang wikken en wegen ervoor om zijn Formule 1-carrière bij Williams door te zetten. Hoewel hij in zijn debuutjaar voor het team gelijk twee keer een podiumplaats pakte, worstelt Sainz een seizoen later vooral met het tegenvallende tempo en het overgewicht van de FW48.

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Oud-coureur David Coulthard verwacht daardoor dat de aanhoudende worstelingen bij Williams Sainz langzaam naar de uitgang duwen. “Je ziet duidelijk de frustratie bij beide Williams-coureurs”, vertelt de Schot in de Up to Speed-podcast. “Ik denk dat de frustraties bij Alex (Albon, red.) nog wat sterker zijn, aangezien hij net is uitgeroepen tot de coureur die de meeste races voor Williams heeft gereden.”

‘Sainz wil weer terug naar een topteam’

“Hij is dus diep geworteld in dat team. Hij maakt deel uit van het DNA en heeft altijd gepresteerd”, vervolgt Coulthard. “Dus ik denk dat zijn frustratie groter zal zijn dan die van Carlos, die – laten we eerlijk zijn – zeker in de gaten houdt waar zijn volgende kans ligt, want hij is van Ferrari, waar hij Grand Prix-overwinningen behaalde, naar Williams gegaan, waar hij al blij is als hij punten scoort.”

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Coulthard zet daarom zijn vraagtekens bij de Williams-toekomst van Sainz. “Hij wil weer terug naar een topteam. En die weg zal voor Williams nog een paar jaar in beslag nemen. Dus ik denk dat we de vooruitgang moeten erkennen, maar het is natuurlijk Williams en alleen al die naam doet ons meer verwachten.”

Er zijn echter geen aanwijzingen vanuit Sainz zelf dat hij van plan is om Williams te verlaten. “Ik denk dat we het met elkaar eens zijn geworden dat het ideale scenario en de ideale weg voor mij altijd Williams is geweest”, vertelde hij onlangs in Monaco. “En dat ik altijd de vooruitgang van dit team heb willen zien en dit team heb willen blijven helpen om een competitief team te worden.”

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