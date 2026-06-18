De GP Oostenrijk krijgt dit jaar een extra Nederlands tintje. Uiteraard is de Grand Prix op de Red Bull Ring de thuisrace voor het team van Max Verstappen, maar ook tijdens de Red Bull Legends Parade maakt dit jaar nog een Nederlander zijn opwachting. Jan Lammers mag tijdens deze speciale parade plaatsnemen in de Lotus 77.

De Red Bull Legends Parade wordt ieder jaar tijdens de GP Oostenrijk op de Red Bull Ring georganiseerd. Tijdens deze parade worden voorafgaand aan de race een aantal legendarische auto’s aan het publiek getoond. Dit jaar is het thema ‘GP Icons’, waardoor onder meer de Ferrari 312/T – waarmee Niki Lauda zijn eerste wereldtitel pakte in 1975 – en de RB6 – waarmee Sebastian Vettel zijn eerste wereldtitel in 2010 won – op het circuit zullen rondrijden. Ook de Ferrari F2002 zal te bewonderen zijn; in deze bolide won Michael Schumacher zijn vijfde wereldtitel.

Lammers

Ook de Nederlandse coureur Jan Lammers doet dit jaar mee aan de parade. De winnaar van de 24 Uur van Le Mans van 1988 – een van slechts drie Nederlandse coureurs die dit voor elkaar kreeg – rijdt in de Lotus 77 met zwart-gouden JPS-livery. In deze bolide won Mario Andretti in 1976 de Grand Prix van Japan.

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Naast Lammers maken ook onder meer Mathias Lauda, Jean Alesi, Mark Webber, Rubens Barrichello en David Coulthard hun opwachting. De Legends Parade vindt op zondag 28 juni op de Red Bull Ring plaats.

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